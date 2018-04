Test směnáren: která je nejlevnější?

Test směnáren: pouliční jasně vedou



Jedete na dovolenou do zahraničí? Potřebujete vyměnit peníze a zajímá vás, která směnárna by pro vás byla nejlevnější? Právě pro vás je potom určen náš test. Co ukázal?



Kde vyměníte peníze nejvýhodněji?

Kolik můžete ušetřit vhodným výběrem směnárny? Jaký byl rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší? Kde je nejvýhodnější koupit eura a kde dolary? Přečtete si výsledky našeho testu.

Čím vás mohou směnárny zaskočit?

Čím vás mohou směnárny nepříjemně překvapit? Jsou pouliční směnárny vždy bez poplatků? Mají vždy dostatek valut? A co banky - jakým způsobem účtují poplatky?

Jak platit na dovolené bezpečně a co nejlevněji?



Hotovost, platební karta, nebo cestovní šeky? Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody těchto platebních nástrojů? Který je nejvhodnější právě pro vás?

Vyplatí se v zahraničí platební karta?



Mít s sebou na dovolené platební kartu je velmi pohodlné. Je ale dobré se na ni spolehnout? Vyplatí se platit kartou v obchodě a vybírat peníze z bankomatu zahraniční banky?

Vyznat se v kurzovním lístku není složité



Devizy, valuty, prodej, nákup, střed - pojmy, s kterými se člověk setká při pohledu na kurzovní lístek. Pro mnoho lidí stále znějí nesrozumitelně, přesto není obtížné se v nich zorientovat.

Kolik zaplatíte za 100 EUR Camfexgroup, Vladislavova 16 3 188 Petr Doležal Praha, Kaprova 6 3 189 E+WES, Kaprova 52 3 189 Exchange., Kaprova 13 3 200 HUMHAL, Na Můstku 8 3 200 RYM spol. s r.o., Panská 10 3 200 M-Car, Na Můstku 6 3 209 STS-směnárna, Václavské nám. 24 3 210 American Express, Václavské nám. 56 3 211,50 Chequepoint, Staroměstské nám. 21 3 213 Interchange, Václavské nám. 29 3 215 Global Travel, Železná 1 3 215 Eurochange, Jungmannovo nám. 5-7 3 230 Česká spořitelna, Na Příkopě 29 3 254 Raiffeisenbank, Vodičkova 38 3 272 ČSOB, Na Příkopě 14 3 283,50 GE Capital Bank, Opletalova 4 3 286,50 HVB Bank, nám. Republiky 3a 3 298 Komerční banka, Na Příkopě 33 3 301

Pozn.: konečné částky jsou v korunách; zdroj: test Fincentra