Test: Vyznáte se v sociálním a zdravotním pojištění pro podnikatele?

Co si třeba myslíte o následující situaci?

Matka na rodičovské dovolené se věnuje rukodělným pracím a prodává je prostřednictvím internetu. Zisk není vysoký, ale protože jde o pravidelnou činnost, zařídila si kvůli tomu raději živnostenský list.

Nemusí platit minimální zálohy zdravotního pojištění, zálohu na další rok si vypočte z loňského zisku. Záloha je nízká, 60 korun měsíčně. Určitě by pro ni bylo lepší zaplatit najednou na celý rok dopředu a nemuset pak již na zálohy myslet.

Jenže na stránkách VZP se píše: "OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Z toho vyplývá, že není možno zálohy platit ani později, ani si je předplatit na několik měsíců dopředu."

Když žena z našeho příkladu pošle peníze dopředu najednou, asi to v praxi nebude problém. Přesto je však bláznivé, že bude jednat v nesouladu s nějakým pokynem. Zdravotní pojišťovna je totiž povinna vracet přeplatek do 30 dnů od chvíle, kdy ho zjistí. A takovéto předplacení by mohla považovat za přeplatek, který je třeba vrátit.

