TEST: Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší bankou téměř 23 tisíc korun

Zatímco sazby úvěrů klesly jen o čtvrt procenta, RPSN (roční procentní sazba nákladů) se v průměru snížila o jeden procentní bod. A to znamená, že banky zlevnily, nebo úplně zrušily poplatky. Test provedla agentura MindBridge ve spolupráci se serverem Bankovnipoplatky.com.



Vždy šlo o půjčku ve výši 50 tisíc korun na pět let, lišily se jen jednotlivé profily klientů. Pro reality test jich bylo vybráno více, to proto, že každá, i ta neuskutečněná, žádost o úvěr směřuje do registru. Pokud tedy kdokoli požádá o půjčku ve dvou či třech bankách, u další pak logicky nepochodí, i když by jinak kritéria splňoval. Banky se při prověřování žadatelů dívají do registrů, a když tam má někdo více záznamů, vyhodnotí ho jako nedůvěryhodného a žádost zamítnou.

Testovaly se skutečné nabídky

Úkolem testovacích žadatelů tedy bylo navštívit pobočku banky, přinést s sebou všechny potřebné dokumenty včetně výpisu z úvěrového registru, dokladu o příjmech, kontaktů na zaměstnavatele a podobně, zkrátka vše, co banky u žádosti o úvěr vyžadují.

Žadatel si měl odnést z banky skutečnou předsmluvní nabídku, tedy všechny reálné údaje o případném budoucím úvěru. Trval přitom na úvěru 50 tisíc na pět let, nesměl se nechat přemluvit na jiný i třeba výhodnější úvěr a stejně tak musel odmítnout případné další nabízené produkty, jako je například pojištění úvěru, kreditní karta a podobně. To proto, aby byly nabídky mezi jednotlivými bankami porovnatelné.

Jak vypadá porovnání za rok 2014

V tabulce je krásně vidět, že ač byly profily žadatelů různé (každé čtvrtletí byl jiný, ale meziročně stejný), některé banky dávaly stále stejné nabídky, jinde šla procenta RPSN rapidně dolů a nebo naopak vzrostla. Patrně banky během roku změnily podmínky úvěru. To se také projevilo u Zuno banky, která nejprve nabízela zvýhodněný úvěr až od 50 001 Kč, později vztáhla lepší sazby i na úvěry nižší.



Půjčka 50 tisíc na pět let - výsledky za celý rok 2014 1.Q2014 2.Q2014 3.Q2014 4.Q2014 Průměr Air Bank 10,40 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % mBank 10,40 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % 10,40 % Equa bank 10,40 % 11,50 % 14,80 % 16,00 % 13,18 % Sberbank 16,30 % 12,70 % 12,70 % 11,50 % 13,30 % Komerční banka 11,70 % 17,10 % 12,20 % 13,20 % 13,55 % Raiffeisenbank 11,50 % 14,80 % 14,80 % 13,70 % 13,70 % UniCredit Bank 20,00 % 14,70 % 13,50 % 18,70 % 16,73 % GE Money Bank* 17,32 %

(23,6 %) 17,30 % 17,30 % 17,30 % 17,30 % Česká spořitelna 15,60 % 14,40 % 22,70 % 20,30 % 18,25 % Zuno banka 26,80 % 26,80 % 11,50 % 11,50 % 19,15 % Expobank (LBBW) 12,40 % 25,00 % 24,50 % 19,00 % 20,23 % Era (Poštovní spořitelna) 20,60 % 20,60 % 20,60 % 20,60 % 20,60 % ČSOB 20,90 % 28,00 % 20,90 % 23,30 % 23,28 % Citibank ** 14,90 % 13,80 % Banka dala půjčku jen při čistém příjmu od 25 000 Kč Přestala nabízet spotřebitelské úvěry 14,35 % Průměr 16,11 % 16,96 % 15,87 % 15,84 % Průměr za rok 2013 16,74 % 16,79 % 17,39 % 17,73 % Poznámka: * v 1.Q provedena opakovaná návštěva mystery shoppera, ** Citibank byla hodnocena jen dvě čtvrtletí Zdroj: www.Bankovnipoplatky.com

Co se při testování zjistilo

U čtyř ze 14 testovaných bank byla nabídka úrokové sazby a výše RPSN stejná pro všechny čtyři klientské profily a v průběhu roku se tak neměnila (Air Bank, mBank, GE Money Bank a Poštovní spořitelna).



Nepočítáme-li změnu úrokové politiky u Zuno banky u hranice 50 tisíc korun (z 26,8 na 11,5 procenta), největší rozdíly mezi jednotlivými čtvrtletími v roce 2014 najdeme u Expobank (bývalá LBBW), kde byl rozdíl procentních bodů 12,6 a u České spořitelny 8,3.



I v roce 2014 byly na českém trhu banky, které měly inzerovanou sazbu na webu paradoxně vyšší než reálnou nabídku (Česká spořitelna a Raiffeisenbank).



Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším úvěrem (srovnáním RPSN v průměru za všechny čtyři kvartály) je 13 procentních bodů. To znamená, že rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším úvěrem byl průměrně za všechna čtvrtletí 22 840 korun.



Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším úvěrem (srovnáním RPSN v průměru za všechny čtyři kvartály) je 13 procentních bodů. To znamená, že rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším úvěrem byl průměrně za všechna čtvrtletí 22 840 korun. Pokud budeme uvažovat meziroční srovnání 2013 a 2014, tak klesla průměrná RPSN za všechny banky a všechny čtyři kvartály o jeden procentní bod – z 17,16 na 16,2 procenta. Průměrná úroková sazba přitom meziročně klesla pouze o 0,25 procentního bodu – z 14,44 na 14,19 procenta. Z toho jasně vyplývá, že meziročně došlo ke zlevnění úvěrů, protože mnohde zrušili poplatky.



Reality test spotřebitelských úvěrů a zveřejnění výsledků, přiměl dvě banky změnit svoje procesy při tvoření nabídky pro klienty.



Projekt bude pokračovat i letos, metodika zůstává stejná, změní se jen frekvence testování. „Uplynulé dva roky testu ukazují, že až na výjimky nedochází k žádným zásadním změnám během jednotlivých čtvrtletí, a to ani když se mění profily testerů, bude nově probíhat reality test jednou za půl roku,“ vysvětluje Patrik Nacher ze serveru Bankovnipoplatky.com a dodává, že cílem zůstává pozorovat vývoj úrokových sazeb včetně poplatků a také pomoci klientům ve srovnání spotřebitelských úvěrů, podobně jako je například Heureka u zboží.



Když o půjčce uvažujeme, zajímá nás cena. Když si půjčujeme, vítězí rychlost a pohodlnost

Zajímá vás cena, tedy kolik zaplatíte za půjčku celkem, nebo spíš rychlost, s jakou úvěr vyřídíte? A porovnáváte si nabídky bank, než do jedné zajdete?

Průzkum V roce 2014 si srovnávalo půjčky 31 % lidí, v roce 2013 to bylo 30 %.



Z těch, kteří srovnávají, si dnes už spíše zažádají o předsmluvní nabídku ( 34 % versus 32 %), než by spoléhali na reklamu ( 27% oproti 34 % v roce 2013).



V roce 2014 lidé více využívají webových kalkulaček bank ( 73 % oproti 67 % v roce 2013) a čtou srovnávací články v médiích ( 45 % oproti 38 % v roce 2013).

Naopak méně dají na doporučení známých, v roce 2013 to bylo 26 %, loni jen 21 % lidí.

Zdroj: STEM/MARK

Podobné otázky dostávali lidé v průzkumu agentury STEM/MARK. Na otázku: Když si půjčujete, srovnáváte půjčky? Odpovědělo 69 procent lidí, že ne, a 31 procent, že ano. Situace se sice od předešlého roku o jedno procento zlepšila, ale stejně se většina lidí žádnému porovnávání nevěnuje.

„Je to opravdu paradox. Přitom srovnání nákladů u úvěrů, které ovšem klienti většinou nedělají, na rozdíl od porovnávání cen za spotřební zboží, je pro klienty překvapivě snadnější, protože tu existuje ona zázračná sazba – RPSN, která v sobě zahrnuje všechny náklady. To u nákupu zboží na internetu není, tu chybí poštovné, tu pojištění, tu něco jiného a žádná RPSN zde neexistuje,“ říká Patrik Nacher a upozorňuje, že kdyby klienti takové srovnání dělali, zjistili by s největší pravděpodobností to, co autoři testu. Totiž že rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším 50tisícovým úvěrem je v průměru 13 procentních bodů. Což v překladu peněz znamená uspořit za pět let téměř 23 tisíc korun.

Průzkum ukázal ještě další zajímavost. Zásadně se lišily odpovědi v tom, co by lidé udělali, kdyby si někdy brali půjčku a jak se chovali, když si půjčku skutečně brali.

Pokud byli jen ve stadiu úvah, nejdůležitější byla pro 52 procent lidí cena, rychlost získání zajímala jen čtyři procenta lidí. Zatímco v reálném životě, tedy když si půjčku opravdu brali, byla rychlost nejdůležitější pro 33 procent z nich a celkově zaplacená částka zajímala jen 38 procent odpovídajících. „Lidé se v bance chovají podobně jako u doktora, chtějí to mít rychle za sebou, nic moc neřešit a rychle odejít,“ podotýká Patrik Nacher. Desetina lidí by si ze zásady půjčku nevzala nikdy.