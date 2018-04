Test telefonní dostupnosti účetních a auditorských firem

Test telefonní dosažitelnosti a kvality služeb nabízených po telefonu provedla společnost Positive od 13.1. do 26.1.2006 od 8:30 do 16:30 hod. Do každé z šesti vybraných účetních a auditorských společností bylo uskutečněno 10 hovorů v průběhu 10 pracovních dnů. Přitom byla položeny vždy jedna z následujících otázek.

Společnost Positive zkoumala telefonní dosažitelnost jako takovou i kvalitativní aspekty hovoru, pokud se podařilo se společností či některou odpovědnou osobou z firmy spojit. Co vás tedy čeká, pokud budete poptávat služby firem po telefonu?

Z následujících tabulek shrnujících výsledky testu je vidět, ze kvantita neodpovídá vždy kvalitě – společnost, která dosáhla stoprocentní dostupnosti, byla nejhorší z hlediska kvality hovorů. Přesto však úspěšnost spojení ve výši 50 % u posledních dvou firem nepotěší – znamená to, že v každém druhém hovoru se nemusíte dostat k informacím, které vás zajímají. A zbytečně ztrácet čas.



TELEFONNÍ DOSAŽITELNOST Pořadí Firma FD FR 1 BDO CS 100 % 33 2 KPMG Česká republika 90 % 74 3 Rödl & Partner 70 % 55 4 Deloitte Czech Republic 60 % 52 5 PricewaterhouseCoopers Audit 50 % 46 6 Ernst & Young 50 % 60

Pozn.: FD = funkční dosažitelnost: procentuálně vyjádřená část telefonátů, kdy proběhlo spojení s osobou, která zodpověděla dotaz, či se záznamníkem, kde bylo možno zanechat vzkaz; FR = funkční responční čas = průměrná doba spojení s osobou či záznamníkem

Zdroj: test společnosti Positive

Kvalita kontaktu s pracovníkem firmy je různá

Co se týká obecné kvality telefonátů vybraných společností, nejlépe obstála v zákaznicky orientovaném přístupu společnost Rödl a Partner (64 %). Nejhorší společnost, BDO CS, dosáhla výsledku 51 %. Mezi první a poslední společností je rozdíl 13 %, což hovoří o jisté vyrovnanosti. Průměr platný pro rok 2006 spočítaný za testované společnosti z různých oborů je 64 %. Nejlepší firmy přitom dosahují i přes devadesát procent.

KOMPLEXNÍ KVALITA HOVORŮ Pořadí Firma Úspěšnost 1 Rödl & Partner 64 % = 2,8 2 PricewaterhouseCoopers Audit 62 % = 2,9 3 KPMG Česká republika 60 % = 3 4 Ernst & Young 58 % = 3,1 5 Deloitte Czech Republic 55 % = 3,3 6 BDO CS 51 % = 3,5

Pozn.: Komplexní hodnocení kvality hovoru - od úvodního hlášení (představení) přes užitečnost a množství podaných informací, styl komunikace až k úrovni ukončení hovoru. Reakce každého pracovníka je v těchto oblastech obodována a následně je spočtena průměrná kvalita pro každou firmu.

Zdroj: test společnosti Positive

Celkově nejlepší co do dosažitelnosti i kvality hovorů byla opět společnost Rödl a Partner – dosažitelnost činila 70 % a kvalita hovorů 64 %. Nejhůře naopak obstála v testu společnosti Positive firma Ernst a Young – dosažitelnost 50 % a kvalita hovorů 58 %.

Výsledek není příliš povzbudivý. Během testu tazatelé opakovaně zbytečně čekali na lince, nebo jim bylo sděleno, že momentálně není ve firmě přítomen nikdo, kdo by jim byl schopen pomoci – a to i v případě tak jednoduchých otázek, jako byly informace o službách poskytovaných společností. Nezřídka byli tazatelé odkazováni i na informace na internetových stránkách či na e-mail.

Test odhalil mezery ve stylu komunikace pracovníků společností. Také ukázal, že záleží na tom, kdo na centrále telefon zvedne a ke komu vás přepojí. Výsledky se potom mohou značně lišit podle toho, jaké máte štěstí. Výkony pracovníků centrály ani jiných oddělení nemusí být totiž vyrovnané. Jeden z pracovníků si ani nevzal kontakt na volajícího, když tento deklaroval zájem své firmy přejít od jiné společnosti k právě volané.