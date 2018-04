Orientujete se v titulech? Vyzkoušejte náš kvíz

„A když vy inženýra, tak my.... To budete koukat!“ říkala Helena Růžičková v roli Škopkové v legendární trilogii. A pravda je, že někdy opravdu koukáme. Ze všech stran se na nás totiž valí tolik různých titulů před i za jmény, že kdyby každý z nich nosil jen jediný člověk, měla by Marie Škopková pro svou filmovou dceru Blaženu ženichů nepřeberné množství.

„Je pravda, že dříve spíše stereotypní zástupy inženýrských a magisterských titulů vystřídalo v posledních letech poměrně pestré množství českých i zahraničních titulů. S některými jsem se letos setkala vůbec poprvé,“ potvrzuje Kristýna Králová, manažerka personálně-poradenské společnosti cut-e, která vede tým péče o klienty, a je tak prakticky v každodenní záplavě e-mailů s více či méně exotickými tituly.

Na otázku, zda ji to někdy nějak zaskočilo, odpovídá: „Je jasné, že jak se vyvíjí ekonomika, vyvíjí se i vzdělávání a s ním nové studijní obory. Spíše jsem někdy přemýšlela nad oslovením dané osoby,“ dodává Kristýna Králová, podle níž stojí za rozvojem „titulománie“ tak trochu i nástup nových informačních technologií, díky němuž se rozšířily možnosti vzdělávání po internetu.

A co vy? Orientujete se v titulech, ať již moderních, nebo těch, které zdobily jména našich vzdělaných pradědečků?