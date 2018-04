Umíte se prosadit? Zjistěte v testu, jak jste na tom

Uskutečnit tyto představy však nebývá tak snadné. Mnohdy nás druzí chtějí vmanipulovat do činností nebo rozhodnutí, které nám nesedí a s nimiž nesouhlasíme. Často se také dostáváme do situace, že chceme dosáhnout něčeho, co považujeme za dobré, ale nevyvíjí se to tak, jak bychom si přáli. V takovém případě se pak podle svého naturelu nebo momentální nálady užíráme zevnitř, nebo bojujeme za své příliš rázně. Buď tedy ustupujeme čím dál víc, nebo dosáhneme svého, ale máme více nepřátel než uspokojených potřeb a cílů.

Jak jste na tom vy? Umíte se domluvit s ostatními a prosadit se asertivně?

Asertivně jednající člověk se neprosazuje na něčí úkor, respektuje práva druhých, ale také na sobě nenechá „dříví štípat“. Vyžaduje, co mu patří, aniž poškozuje druhé. Stojí za svým, aniž se pokouší manipulovat s druhými prostřednictvím pocitů viny či jiným způsobem, který patří do kategorie emočního vydírání. Umí druhé požádat o pomoc a laskavost. Nehroutí se, když je mu odepřeno něco, na co vlastně nemá nárok. Tam, kde se střetávají zájmy, umí se domlouvat a hledat kompromis přijatelný pro obě strany.

Test je z publikace Sám sobě psychologem autorské dvojice Tomáš Novák, Věra Capponi, kterou vydalo nakladatelství Grada.