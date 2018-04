Kvíz: Vyznáte se v úvěrech, nebo máte určité mezery?

Myslíte, že nikdy nebudete potřebovat úvěr, a kroutíte hlavou nad lidmi, kteří takto financují třeba luxusní dovolenou nebo nejnovější model značkového telefonu? Jsou ale situace, kdy je půjčka rozumná volba.

„Většina lidí neplánuje, že si půjčku vezme. Často se takové řešení objeví na stole, když se změní okolnosti a vlastní úspory nestačí. Například když se doma rozbije pračka, což je věc, jež je potřeba skoro denně. Než sáhnout hluboko do kapsy, může být taktické vzít si úvěr a postupně ho splácet, zatímco doma už slouží kvalitní nový spotřebič,“ vysvětluje Roman Müller, analytik spotřebitelského financování společnosti Home Credit.

Na co by si tedy spotřebitelé měli dát pozor? „Určitě na sankční podmínky. V minulosti z nich hodně těžily nesolidní společnosti. Ačkoliv jejich výši legislativa omezuje, takže by neměly být likvidační, stále by na ně měla být upřena pozornost,“ radí Müller.

Pravidla jsou jasná: pokud vybíráte půjčku, dopřejte si dostatek času a nejednejte pod tlakem. Vybírejte uvážlivě, jednotlivé nabídky mezi sebou pečlivě srovnejte. Neváhejte se ozvat s jakoukoliv otázkou, a pokud nějaké části smlouvy nerozumíte, požádejte o vysvětlení nebo kontaktujte odborníka. Podepisujte jen smlouvy, které jste podrobně pročetli a které dobře chápete.

„Občas se může stát, že si předem vše propočítáte, všemu rozumíte, a stejně se objeví problém – například během splácení přijdete o práci. V takové situaci neprodleně kontaktujte věřitele. Ti solidní se s vámi domluví a vyjdou vám vstříc,“ upozorňuje Müller.