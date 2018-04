Poskytuje alibi milencům a rozvrací nechtěné vztahy. Uživí se tím?

Průměr za měsíc: okolo šedesáti zákazníků, kteří napíšou nebo zavolají, aby se poptali, přibližně patnáct realizovaných případů. Běžné služby jako test věrnosti po telefonu v řádech stokorun. Dlouhodobější pokrytí alibi v řádu tisíců korun.

Nejdražší zakázka: rodiče nesmíření s tím, že jejich dítě si našlo partnera v muslimské zemi, si objednali službu "rozvraceč". Několikaměsíční akce byla úspěšná, vztah se rozpadl, potomek na Blízký východ neodletěl – cena devadesát tisíc korun.

Před založením agentury se Petr Macháček patnáct let živil jako stavař. "Stavařina mě bavila z profesního hlediska. Tady v Česku je to ale bohužel velmi levý obor. Hledání záminek proč slevit, proč nezaplatit, hra na eseróčka, která náhle krachnou, převedou se za týden na někoho jiného – náš národní sport," říká. I kvůli téhle špatné zkušenosti teď uplatňuje praxi, že alibi klientům ochotně naplánuje, ale ostrou akci spustí až ve chvíli, kdy je zaplaceno.

Profesionální průkopnicí v této branži se stala ve Francii před osmi lety Regine Mourizardová. Dnes už o její agentuře Alibila není slyšet, následovali ji ale jiní, kteří se na trhu drží dosud. V Německu Stefan Eiben s agenturou Alibi-Profi, další pak v USA, v Japonsku. To všechno jsou ale velké země s velkým trhem. Česko má deset milionů obyvatel. Lze se tím u nás uživit? "Jinak bych do toho nešel," tvrdí Macháček. "Po roce to zatím není na extra vyskakování, splácíme vstupní investice. Ve všech zemích trval rozjezd zhruba dva roky."

O firmu a zakázky se nestará sám, má ještě kolegyni Markétu. V kanceláři se potkají jednou týdně, většinu času tráví v terénu s telefony na uchu. Spolupracují také s řadou externistů. Například u testů věrnosti v terénu využívají najaté "herce", kteří mají za úkol pokusit se svést osobu v podezření. Klientům požadujícím milenecké alibi opatří letenky, účtenky z kaváren, suvenýry, dárky z cesty, která má krýt skutečnost. Mají proto kontakty na lidi z cestovek, grafiky, počítačové experty. Zatím nejvzdálenější destinace, odkud pro klienta sháněli doklady, byla Džerba.

Je poskytování alibi milencům morální?