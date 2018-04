Test: Víte, co vás čeká u přivýdělku?

Možná to znáte sami, týden do výplaty a vy jste "bez peněz". A tak se to opakuje už několikátý měsíc. Říkáte si, nevadí, najdu si brigádu. Ale bohužel, není to tak jednoduché. Proti minulému roku je nabídka přivýdělků mnohem nižší. A ty, co jsou k dispozici, zase nemusí vyhovovat zrovna vám.



Podle specialistů, kteří o trhu práce mají přehled, největší šanci najít si brigádu mají mladé dívky na pozice hostesek, lidé s obchodním talentem na pozice prodejců různých finančních produktů a také zdatní jedinci, kteří se budou věnovat roznášení letáků.

Pokud se vám podaří brigádu najít, budete pracovat tzv. na "dohodu". Existují dvě, buď dohoda na provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Mezi oběma jsou dost podstatné rozdíly. Je více než vhodné se seznámit s podmínkami i omezeními, které obě mají, než jednu z nich podepíšete.



Práci můžete hledat i v cizině. Prakticky až na drobné výjimky vás zaměstnají i ve státech Evropské unie a ani nebudete potřebovat pracovní povolení.