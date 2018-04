Kvíz: Vyznáte se v penzích a víte, jak jsou na tom dnešní důchodci?

, aktualizováno

Ať máte do penze ještě hodně daleko, nebo jen pár let, vyplatí se mít přinejmenším základní přehled, jak jsou na tom dnešní důchodci a co vše může vaši budoucí penzi ovlivnit. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jaké jsou vaše aktuální znalosti a nakolik se v penzích orientujete.