Tě prsk, vážený pane řediteli aneb tykáte si s etiketou? Otestujte se

Ačkoli někdy není zcela zřejmé, proč etiketa něco konkrétního předepisuje či zakazuje, vždy plní jednu důležitou funkci: zpříjemňuje vzájemný osobní i pracovní styk.

„V každodenním kontaktu s klienty je velice příjemné pravidla etikety znát,“ říká Karolína Králová, office manažerka poradenské společnosti Cut-e a doplňuje: „Když člověk nemusí přemýšlet o tom, co je správné a co není, nedochází ke střetům ani nežádoucí důvěrnosti a zbývá logicky více prostoru na samotnou pracovní komunikaci. Navíc je milé narazit na někoho, kdo pravidla etikety dobře ovládá, protože tím vlastně dává najevo, že do dané situace a prostředí patří.“

Čím dál tím více firem platí svým zaměstnancům kurzy nejen manažerské, ale i kurzy etikety. „Ne každý pravidla slušného chování plně ovládá. Zažila jsem i případ, kdy jinak inteligentní člověk, ovšem neznalý základních pravidel, měl problém s fungováním v pracovním prostředí společnosti,“ dodává Králová.

Slovo etiketa pochází z francouzštiny. Označuje lísteček s nějakou informací (například etiketa na lahvičce s tekutým mýdlem). Dříve šlo i o lístky se jmény, jimiž se u francouzského královského dvora určovalo místo u stolu pro hosty. Nyní slovo označuje také celá pravidla společenského chování.