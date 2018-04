Test: Vyznáte se v investicích?

Možností, jak investovat, je mnoho, ne vždy je však jednoduché se v nich zorientovat. Ještě předtím, než se do investování pustíte, zjistěte, jaký jste typ investora. K tomu by vám mohl pomoci investiční dotazník, který musí vyplnit každý, kdo se prostřednictvím banky nebo investiční společnosti rozhodne investovat.Odborníci doporučují odpovídat podle skutečnosti a nic nezamlčet, jen na základě pravdivých údajů vám mohou doporučit ty správné investice.Také je důležité promyslet, na jak dlouhou dobu jste ochotni nepočítat s investovanými penězi. Podle toho se pak můžete rozhodnout, do čeho investovat. Do hodně konzervativních produktů bude investovat ten, kdo potřebuje své investice zhodnotit během jednoho roku. Naopak do akciových fondů zase ten, kdo je ochoten podstoupit větší riziko.