To už je dost na to, aby se změny dotkly opravdu každého. Věci, které jsou "zažité", najednou budou jinak. Například se přiblížíme tomu, co známe z filmů a literatury. Budeme moct říct některým svým blízkým: zdědíš mou sbírku, ale jen když dostuduješ vysokou školu.

Vyzkoušejte si v našem testu, jestli jste informováni o změnách v oblasti dědických práv. Malá nápověda v článku zde.