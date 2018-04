Těšte se na zisk, ale počítejte se ztrátou

„První dva měsíce jsem měl radost, protože navzdory vstupnímu poplatku investice o pět tisíc vzrostla. Už jsem se těšil, jak budu rentiérem, ale přišel prudký pokles,“ vzpomíná. Teď, po šesti letech, ještě stále nemají jeho úspory svou původní hodnotu.

„Podle všech doporučení a tabulek jsem chtěl peníze ve fondu držet pět let a samozřejmě jsem očekával, že vydělám,“ říká investor. Zanedlouho půjde do důchodu a peníze asi bude potřebovat, pravděpodobně část z nich vybere, i když to pro něj bude znamenat nepříjemnou finanční ztrátu.

Chcete se podobné situaci vyhnout? Investujte s rozvahou. Finanční poradce Tomáš Kučera k tomu říká: „Kdo chce vložit peníze do cenných papírů, měl by v první řadě zvážit, jak dlouho se bez nich obejde. Když podle toho zvolí strategii, nesmí se při prvním poklesu rozklepat a investici odprodat. Tím totiž svou ztrátu definitivně potvrdí. A dát všechny naspořené peníze do jednoho fondu není už vůbec rozumné.“

Investování vyžaduje pevné nervy a ten, kdo se do něho pustí, se musí nejenom těšit na zisk, ale i počítat s možností ztráty.