Testovali jsme překlenovací úvěry. Našli jsme velké rozdíly mezi splátkami

V nabídce stavebních spořitelen se setkáte z různými typy překlenovacích úvěrů. Pro snazší orientaci jsme připravili tři vzorové příklady pro tři různé typy žadatelů i tři různé bytové účely a požádali stavební spořitelny, aby samy zvolily vhodné produkty překlenovacích úvěrů.

Vzorový příklad č. 1: Refinancování hypotéky

Mirce je 33 let, je svobodná a bezdětná. Je zaměstnaná, její čistý měsíční příjem je zhruba 20 tisíc korun.

Bydlí v garsoniéře, kterou si před několika lety pořídila za 1,8 milionu korun. Splácí hypotéku. Vzhledem k tomu, že jí končí fixace, rozhodla se porozhlédnout i po nabídkách stavebních spořitelen.

Z hypotéky jí zbývá doplatit 400 tisíc korun. Chtěla by je splácet zhruba 15 let. Kromě hypotéky nemá žádný úvěr, kreditní kartu nemá.

Splátka kolem 3 400 korun

V tom, co by Mirce stavební spořitelny nabídly, nevidíme žádný extrémní rozdíl. Alespoň co se týče výše měsíčních splátek. Prakticky u všech spořitelen by ve fázi překlenovacího úvěru splácela měsíčně zhruba 3 300 - 3 400 korun.

Nejméně, necelých 3 300 korun, by platila měsíčně u Buřinky a Pyramidy. Naopak nejvíc, přes 3 400, by na splátku vydala u Lišky.

Podle dostupných údajů splácení meziúvěru bude Mirce trvat víc než sedm let.

Vzorový příklad č. 2: Rekonstrukce bytu

Mladí (28 a 25 let) bezdětní manželé Petr a Jana zdědili byt 2+1 v osobním vlastnictví, který potřebuje zrekonstruovat.

Oba jsou zaměstnaní. Jejich čistý měsíční příjem je zhruba 28 tisíc korun (oba dohromady).

Rekonstrukci ve výši 800 tisíc korun by chtěli financovat úvěrem. Splácet by ho chtěli zhruba 15 let. Kromě hypotéky nemají žádný úvěr, ani kreditní kartu.

Měsíční splátka je nejvyšší u Pyramidy, nejnižší u Buřinky

Stejně jako u Mirky, která uvažuje o refinancování hypotéky úvěrem od stavební spořitelny, ani u Petra a Jany se nabídka spořitelen ve výši měsíčních splátek příliš neliší.

Výše měsíčního zatížení rodinného rozpočtu se pohybuje od zhruba 6 600 (Buřinka) do zhruba 6 900 korun (Modrá pyramida). Splácení meziúvěru bude manželům trvat opět víc než sedm let.

Vzorový příklad č. 3: Koupě bytu

Mladá rodina, manželé Jiří a Ivana ve věku 32 a 30 let s jedním desetiletým dítětem chtějí koupit byt za 2,2 milionu korun.

Oba jsou zaměstnaní. Jejich čistý měsíční příjem je zhruba 32 tisíc korun (oba dohromady).

Mají naspořeno 600 tisíc korun. Zbylých 1,6 milionu korun by chtěli financovat úvěrem. Splácet by ho chtěli asi 20 let. Kromě hypotéky nemají žádný úvěr, ani kreditní kartu.

Měsíční splátka u Lišky vyšší o 1 243 koun

Větší rozdíl mezi výší měsíční splátky jsme zaznamenali až u třetího modelového typu žadatele o úvěr. Nejméně, necelých 11 tisíc korun, by klienti zaplatili u Pyramidy a Raiffeisen, Liška a Wűstenrot by Jiřího a Ivanu zatížila téměř 12 tisíci korunami.

Rozdíl mezi nejnižší měsíční splátkou 10 613 korun u Modré pyramidy a nejvyšší 11 856 korun u Lišky tak činí 1 243 korun.

Stavební spořitelna České spořitelny omylem zaměnila při zpracování modelového výpočtu třetího příkladu vstupní údaje o výši úvěru a ceně bytu. "Redakci i čtenářům se omlouváme," říká Zdenka Blechová, tisková mluvčí Stavební spořitelny České spořitelny.

Doba splácení meziúvěru záleží na výběru spořitelny. U Lišky by to Jiřímu a Ivaně trvalo zhruba devět let, u Raiffeisen dvanáct.

Stavební spořitelny pro všechny tři účely financování i pro všechny tři typy žadatelů nabídly prakticky shodné produkty.

Výjimku tvoří pouze Buřinka v případě klientky Mirky požadující úvěr pro refinancování hypotéky, které nabídla dva produkty a to podle možnosti ručit nemovitostí.

Liška pro klienty, kteří chtějí financovat úvěrem koupi bytu, zvolila také sice shodný produkt jako ve zbylých dvou případech, ovšem v jiném tarifu.

Nejvyšší úrok nabízí Wűstenrot

Rozdíl v jednotlivých nabídkách jsme zaznamenali ve výši úroků. Nejvyšší ve fázi meziúvěru nabídla Wűstenrot stavební spořitelna (6,1 %), naopak nejnižší Liška a Raiffeisen stavební spořitelna (5,1 %).

K ještě nižšímu úroku se může dostat klient Modré pyramidy v případě, že si stanovenou úrokovou sazbu 5,25 % sníží o 0,2 %. Udělat pro to musí jediné: stát se klientem Komerční banky a splácet úvěr prostřednictvím jejích produktů Modré konto, Modré konto plus nebo jiného osobního účtu.

O desetinu procenta si úrokovou sazbu může rovněž snížit klient Raiffeisen, pokud si zároveň sjedná i pojištění pro případ smrti a trvalých následků. Měsíční splátka se sice o několik stokorun sníží, je ovšem nutné připočítat splátky za pojištění.

Nemovitost jako zástavu nepožaduje Buřinka a Pyramida

Hypoteční banky za poskytnutí hypotéky vždy požadují jako záruku financovanou nemovitost (případně nemovitost jinou v odpovídající hodnotě). U stavebních spořitelen je tomu také tak, ovšem některé u nižších částek úvěru od požadavku ručení nemovitostí mohou ustoupit.

Ručit nemovitostí nevyžadují jen dvě stavební spořitelny a to pouze u klientky uvažující o refinancování hypotéky. První je Buřinka, pokud by si klientka zvolila úvěr TREND. Nevýhodou však je o osm desetin procentního bodu vyšší úroková sazba proti druhému nabízenému produktu.

Pyramida by klientce překlenovací úvěr bez zástavy nemovitosti také poskytla. Ovšem podmínkou by bylo zajištění dvěma ručiteli a úroková sazba by z 5,25 % (resp. 5,05 %) poskočila na 6,49 %.