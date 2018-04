Testy při výběrových řízeních lze prý obelhat

Máte pravdu, najdou se vychytralí lidé, kteří se snaží psychologické testy při výběrovém řízení do zaměstnání využít k vytvoření svého lepšího já. Ado jisté míry je skutečně možné se na přijímací testy připravit a obelhat je. Je-li test zadáván a vykládán neodborníkem, můžete se tvářit jako kdokoli. Ale je to dvousečná zbraň.

Myslím, že je lepší jít sám za sebe podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Počítá se s tím, že na některé otázky odpovíte zkresleně kvůli vámi zmiňované trémě nebo rozčilení. Musíme se uvolňovat ze zaměstnání, sledujeme hodinky, chceme být rychle hotovi. Ideální by bylo, kdybychom mohli jít na testy v den a hodinu, která nám vyhovuje - nestresovaní, neunavení. Ale to málokdy vyjde. Tréma však nikdy nezpůsobí takové zkreslení v odpovědích jako lhaní. Určité typy testů totiž obsahují kombinaci otázek, kde se zjistí takzvané lžiskóre. Pokud odpovíte ve více případech zkresleně nebo nepravdivě, ta kombinace otázek vás odhalí. Budete za člověka, který má tendenci si upravovat pravdu, a jako s takovým se nikdo s vámi dál bavit nebude.

Většina lidí má snahu ukázat se v lepším světle

Jenže někdy to, co je pro nás takzvané lepší světlo, může pro onu pozici být často světlem horším. Například chci ukázat, že jsem dravý obchodník, nepustí-li mě dveřmi, dostanu se oknem. Tak se trochu poupravím -a vida - firma požaduje někoho, kdo tak dravý není. Prostě jsem to s tím tahem na branku přehnala. Máte v ruce výsledky řady testů, které o vás vypovídají příznivě, a stejně firma přijala někoho jiného? Zřejmě tam některý kandidát více odpovídal představám firmy o budoucím vývoji oddělení nebo se více hodil do stávajícího kolektivu. Nezbývá než se účastnit jiného výběrového řízení a snažit se znovu o úspěch. Výsledky ale neprezentujte jinému budoucímu zaměstnavateli s tím, že musíte být jednoznačně takový nebo makový! Málokdo bere v potaz testy z neznámého zdroje.