Těžce se zranila na kluzkém chodníku. Nedostane ani korunu, řekli jí

Milada Zmeškalová bydlí v Hranicích. Když se jednoho mrazivého lednového podvečera vracela z práce, pár desítek metrů od svého bydliště uklouzla a upadla. "Chodník byl neuklizený, sníh neodhrabaný a neposypaný. Jenže jiná cesta k domu není, a i když jsem byla opatrná, najednou jsem ležela na zemi," říká paní Milada.

Žena si pádem způsobila vážné zranění. "Na rentgenu se zjistilo, že mám závažnou zlomeninu dvanáctého obratle," vzpomíná. Následovala náročná operace a léčení, které se protáhlo skoro na rok.

Na co je při úrazu na kluzkém chodníku nárok

Jaký má nárok každý, kdo si způsobí úraz na neuklizeném chodníku, nám přiblížil advokát Pavel Nastis.

Za vzniklou škodu odpovídá vlastník chodníku. Poškozený má nárok na náhradu škody na zdraví, která mu vznikla. Jde o jednorázové odškodnění bolesti (takzvané bolestné) a jednorázové odškodnění ztížení společenského uplatnění. Výše náhrady se odvíjí od bodového ohodnocení, které stanoví lékař.

Pokud byste kvůli úrazu skončili v invalidním důchodu, máte nárok na náhradu ušlého výdělku. V takovém případě ale nejde pouze o jednorázovou náhradu, ale o takzvaný peněžitý důchod, tedy opakující se peněžité dávky. Náhrada za ztrátu na výdělku při invaliditě se stanoví jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením zdraví a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením invalidního důchodu. Výše této náhrady však nesmí přesáhnout částku stanovenou nařízením vlády.

Ztrátu ušlého výdělku lze také odškodnit jednorázově na základě písemné dohody mezi poškozeným a majitelem chodníku. Dále také máte nárok na náhradu účelných nákladů spojených s léčením, což je například benzín proježděný na rehabilitaci, převazy, kontroly a podobně.

Výjimka: Chodník se v zimě neudržuje

Existuje ale výjimka, kdy vlastník chodníku není odpovědný za škody, které vám vznikly. A to tehdy, pokud jde o úseky chodníků, na kterých pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje vlastník schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení takových úseků chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením, každopádně ale takový úsek chodníku musí být označen upozorněním: "Chodník se v zimě neudržuje".

To ale není případ naší čtenářky, žádné takové upozornění na chodníku před jejím domem není. A tak paní Zmeškalová podala na Městský úřad Hranice žádost o odškodnění, doložila fotografie neuklizeného chodníku, prohlášení svědka i lékařské zprávy. Žádná odpověď z úřadu ale nepřišla. Proto se paní Zmeškalová nakonec vydala za tehdejším starostou Miroslavem Wildnerem. Ten ji ujistil, že se vše brzy vyřeší.

Vyřešilo. Odpověď sice nepřišla od úřadu, ale od České pojišťovny: žádost o náhradu škody se zamítá.

V zimě přece musíte počítat s uklouznutím

"Město Hranice je řádně pojištěno u České pojišťovny, které vždy postupuje tyto žádosti k projednání a rozhodnutí," říká nová starostka Města Hranice Radka Ondriášová.

Podle jejího vyjádření Město Hranice nepochybilo, provádí údržbu chodníkových tras dle schváleného plánu a udržuje je v co nejlepším stavu, tak jak to umožňují kapacity města. "Zasněžený chodník nelze označit za nepředvídatelnou skutečnost. Osoba, která na takový chodník vstupuje, si musí být vědoma jeho stavu a dbát zvýšené opatrnosti," dodává starostka.

Podle zákona vlastník chodníku totiž neodpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada v jeho schůdnosti, způsobená povětrnostními situacemi, pokud v rámci svých kapacitních a personálních možností zajistil její maximální možné zmírnění. A na to se úřad také vymlouvá.

"Jenže to je právě otázka, zda Město Hranice udělalo maximum pro zmírnění závady ve schůdnosti chodníku," podotýká advokát Nastis. "Město by se nemělo automaticky vymlouvat na pojišťovnu, mělo by si samo provést svá šetření, zda chodník byl uklizený, kdy naposledy tam projel sypač nebo pluh a podobně," dodává.

Asi jí nezbude nic jiného, než se obrátit na soud

Pojišťovna, která žádost zamítla, je názoru, že postupovala správně. "Prošetřili jsme veškeré písemnosti doložené naším pojištěným i zraněnou paní. Po jejich zhodnocení jsme dospěli k závěru, že náš pojištěný za škodu neodpovídá, protože nezanedbal žádnou svoji povinnost. Údržbu chodníku provedl, a závadu ve schůdnosti odstranil a zmírnil, v souladu se schváleným plánem zimní údržby, a dodržel i lhůty a rozsah údržby dle schváleného plánu," říká Jan Marek z odboru komunikace České pojišťovny.

A paní Zmeškalová? Té nezbude nic jiného, než se obrátit na soud. "Pokud vím, v tu zimu se v Hranicích na neuklizených chodnících zranilo pět lidí," říká. A všichni dostali odpověď jako přes kopírák: na náhradu škody nemají nárok. "Připadá mi to od města nefér, myslela jsem, že jsou tady pro občany a pokud něco zaviní, měli by přiznat svou odpovědnost," uzavírá zklamaně svůj příběh.