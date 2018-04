Těžké úlohy je dobré řešit naposled

Přijímací zkoušky se blíží. Mnoho času na konečné "vyladění formy" již nezbývá. Večer před zkouškou již nemá smysl se učit. Raději se po procházce na čerstvém vzduchu dobře vyspat. Lehká fyzická únava a koupel je pro klidný spánek lepší než trápení mozku přemítáním, jak to zítra dopadne. Vše, co budeme ráno potřebovat, si rozhodně připravme již večer. Volme oblečení, které nás nebude tísnit, škrtit či škrábat, ve kterém se nebudeme potit ani sebou šít jak na jehlách. V každém případě mějme dvě funkční propisovací tužky, se kterými se nám dobře píše a mají novou náplň. Ráno rozhodně již nic nechystáme a už vůbec nehledáme. V klidu se nasnídáme, oblékneme se a jdeme "na to" s pocitem sebedůvěry, že pro úspěch jsme udělali, co jsme mohli. Cestu na místo, kde se koná přijímací řízení, jsme si prošli již dříve. Známá místa v nás totiž posilují pocit bezpečí a jistoty. Jdeme s určitým předstihem a raději v doprovodu někoho, kdo nám fandí a věří. Výhodné však je přijít tak, abychom si mohli zvolit místo, které se nám zamlouvá, a nemuseli sedět tam, kde místo zbude. Ne příliš brzo, aby nás neznervóznilo dlouhé čekání. Zajímá nás především úkol, který stojí před námi. Při testech a dalších úkolech se plně soustředíme jen na ně. Nezajímá nás, jak rychlí jsou naši sousedé, nerozhlížíme se po druhých, nenecháme se rušit nikým, ničím, ani ubíhajícím časem. V testu nejprve pečlivě, bezchybně a čitelně vyplníme své osobní údaje. Letmo přelétneme celý text. Povšechně se seznamujeme s jednotlivými oddíly a typy úkolů. Pak se do toho pustíme. Klidně, soustředěně, pečlivě.Přílišná rychlost vede k přehlédnutím a zbytečným chybám. Pokud něco nevíme, dovoluje-li to instrukce, úkol vynecháme a počkáme s jeho řešením na konec. Lépe splnit nejprve úkoly jasné a snadné a teprve pak se potýkat s těžkými a nesnadnými. Pomoc nehledáme u sousedů, nevysíláme prosebné pohledy do okolí. Nevnímáme okolí. Nenecháváme se znervóznit někým, kdo je hotov před časovým limitem. Možná má vše dobře. Nebo taky špatně. Skončíme-li sámi před limitem, znovu si svá řešení zkontrolujeme. Máme to za sebou. Odcházíme s pocitem, že jsme odvedli vše, co v nás bylo. S úsměvem se loučíme, nezapomínáme na pozdrav. Někdo se možná přihlásil tam, kam vlastně ani nechtěl a plnil spíše přání svých blízkých. Neúspěch se může zvrátit v životní úspěch v podobě jiné volby, která více odpovídá zaměření zájmů i struktuře schopností. Také se stane, že i nejlépe připravený z nějakého důvodu neuspěje a není přijat. Jeden neúspěch nesmíme považovat za prohru. Může být naopak východiskem zítřejšího vítězství. I ti nejúspěšnější zažili v životě mnoho porážek. Věděli, že jsou pouze výzvou, aby to nevzdávali a pořádně se do toho znovu "obuli".Zatímco úterní příloha Zaměstnání je věnována tomu, jak získat a neztratit práci, čtvrteční příloha se zaměří na výchovu a přípravu na zaměstnání. Napište, s čím si nevíte rady a o čem byste se rádi dočetli.