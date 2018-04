Pozor na timeshare. Aby se z výhodné nabídky nestaly vyhozené peníze

Timeshare není žádná novinka, podobné nabídky se v Česku objevovaly už před lety. Ani tehdy to však nebylo nijak extra výhodné. Nyní firmy ještě přitvrdily a vymyslely nové finty. Například možnost si timeshare vyzkoušet formou dovolené na zkoušku.

Příběh pana Pavla začal malou anketou. Při procházce v Brně jej oslovila pracovnice cestovní kanceláře, vyptávala se, kam, s kým a jak často cestuje. Pokud prý na otázky odpoví, může vyhrát hodnotné ceny. Pan Pavel to nebral příliš vážně. Nicméně na otázky odpověděl a předal i svoje telefonní číslo. O měsíc později přišel telefonát z cestovky: "Gratulujeme, byl jste vylosován, vyhrál jste!"

Dovolená na zkoušku, prý výhodná nabídka

Pro výhru si měl přijít do kanceláře cestovky, ale jak se později ukázalo, šlo o prezentační akci. A co mu slibovali? Cestovní kancelář má v nabídce timesharing, což je v podstatě pronájem ubytovacího zařízení. Jinými slovy, pokud zaplatíte třeba pět set tisíc, máte možnost každý rok užívat konkrétní apartmán na Kanárských ostrovech či domek ve Francii.

Timeshare Smlouva o užívání budovy, nebo její části na časový úsek Opravňuje nabyvatele k pravidelnému užívání určité rekreační nemovitosti, nebo její části po určitou dobu.

Povinností nabyvatele je platit takzvané udržovací poplatky, související se správou jemu poskytované nemovitosti, a složit na počátku kontraktu kupní cenu za timeshare. Na oplátku má právo užívat smlouvou určené prostory rekreačního objektu, avšak pouze po určité období v roce, které je taktéž definováno ve smlouvě.

Timeshare je zahrnut v občanském zákoníku v paragrafech 58 až 71. V novele je obsažena evropská směrnice č. 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně, a podílník timesharu je tak v souvislosti s podpisem takovéto smlouvy v zemích EU dnes více chráněn než v minulosti. Je například určena čtrnáctidenní lhůta, během které mohou spotřebitelé bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, aniž by jim na základě tohoto právního úkonu vznikly jakékoli náklady.

No, kdo by to nechtěl. Jenže půl milionu vstupní investice je docela dost. Cestovka prý tedy přichází s výhodnější nabídkou, takzvanou dovolenou na zkoušku. Nabízí možnost vyzkoušet si tento způsob dovolené na jeden rok. Pan Pavel byl nadšený, zrovna dovolenou plánoval a vypadalo to, že by díky této možnosti mohl ušetřit. A tak podepsal smlouvu, zaplatil 21 tisíc korun a těšil se na léto a na dovolenou.

Když se však začal zajímat o konkrétní pobyt, bylo po nadšení. V letních měsících nebylo možno apartmán využít. Ale to zdaleka nebylo všechno. "Navíc jsme měli zaplatit rezervační poplatek, manipulační poplatek, letenky a stravování," uvedl zklamaný zákazník.

Letenky a stravování si měl zajistit sám, to už prý cestovka nezajišťuje. Ve výsledku by tedy dovolená vyšla skoro třikrát dráž než běžný zájezd s cestovní kanceláří. "Připadá mi, že je to podvod," uzavírá rozhořčeně pan Pavel.

Timesharing není zájezd

"Je třeba si uvědomit, že timesharing není produktem cestovní kanceláře, jedná se mnohem více o realitní činnost, nikoli o zájezd," vysvětluje mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Smlouvou o timesharingu máte totiž dohodnuto pouze ubytování. Je tedy třeba zvážit, zda se vám taková smlouva vyplatí. "Výhodou zájezdu koupeného u cestovní kanceláře je to, že cestovní kancelář poskytuje komplexní službu, tedy dopravu, transfery, ubytování, stravování, služby delegáta, pojištění a podobně" podotkl Papež.

"Podle našich zkušeností je timeshare mnohdy velmi nevýhodná a nadmíru nákladná investice," potvrzuje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra (ESC). U timesharu je totiž také nutné platit poměrně vysoké roční udržovací poplatky. "Je navíc velmi obtížné takovou smlouvu ukončit, protože tuto možnost daná smlouva většinou vůbec neupravuje," varuje Tichota.

Zkušenosti odborníků na evropské spotřebitelské právo z ESC vycházejí ze skutečných případů spotřebitelů, kteří podepsali timesharovou smlouvu na dovolené v zahraničí s tamní společností a po několika letech se od ní marně snažili odstoupit, či svůj podíl přeprodat.

Jako třeba pan Karel, který si koupil podíl na timeshare ve Španělsku. A nakonec navštívil apartmán jen třikrát během deseti let. Podle smlouvy však musel platit udržovací poplatky, které se každoročně výrazně zvyšovaly. I přes veškerou snahu nebylo možné od smlouvy odstoupit a závazek ukončit. Snažil se svůj podíl přeprodat, nicméně podle jeho slov z něj zprostředkovatelská společnost pouze vytáhla dalších 1 250 eur.