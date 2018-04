Dárek na poslední chvíli? Sedm kroků k překvapení z Dárkomatu

Kartou z Dárkomatu, který je součástí mediální skupiny MAFRA, nedáváte jen peníze, ale třeba knížku, kosmetiku nebo zážitek.

1. Zajděte do Alberta

Barevné kartičky najdete na stojanech Dárkomat, které stojí u pokladen ve více než 330 prodejnách Albert. Nemusíte tedy běhat pro dárkovou kartičku nebo poukázku do konkrétního obchodu, anebo hůře: trápit se u počítače a hledat pro obdarovaného tu správnou radost v e-shopech, kde ještě musíte počítat s dodací lhůtou. Nejbližší prodejnu Albert najdete zde.



2. Vyberte si kartu

Pokud nejdete najisto, nechte se u stojanu inspirovat. Dárkomat nabízí dárky od deseti partnerů a další budou přibývat.

Aktuálně můžete sáhnout po kartičce do parfumerie Marionnaud, knihkupectví Neoluxor, e-shopu se značkovým oblečením Answear, dopravce České dráhy, časopisu Téma, slevových serverů Pepa.cz a NakupvAkci.cz, internetové lékárny Lekarna.cz nebo například po zážitku z firmy Allegria.

3. Přečtěte si podmínky

Vybranou kartičku si dobře prostudujte. Některé karty platí pro nákupy přes internet (Lekarna.cz, Firmanazazitky.cz), některé lze využít pouze v kamenném obchodě (Neoluxor, Marionnaud), proto dobře rozvažte, jestli se vám, respektive obdarovanému bude hodit. U některých kartiček je možné si za dárek při výběru a zakoupení ještě doplatit, u některých to nelze a obdarovaný může čerpat jen do výše limitu, který jste mu tímto věnovali. Někde však může nakupovat i vícekrát. Zkontrolujte si, jestli je karta nerozbalená a nepoškozená. Karta obsahuje i bezpečnostní prvky, například PIN pro platbu na internetu.



4. Kartu zaplaťte u pokladny

Zní to jako samozřejmost, ale je to důležité. Teprve tímto krokem svou dárkovou kartu aktivujete a obdarovaní ji mohou využít. Bez platby není karta funkční. Vybranou kartičku z Dárkomatu můžete stejně jako jakýkoli jiný nákup platit hotově nebo kartou. Dárkové karty mají hodnotu od 499 korun do 1000 korun. Nemusíte se obávat žádných dalších poplatků, její hodnota odpovídá částce, kterou za ni u pokladny zaplatíte.



5. Schovejte si účtenku

Na své účtence najdete číslo zakoupené kartičky a potvrzení aktivace. Schovejte si ji pro případnou reklamaci.



6. Chcete znát podrobnosti? Kartičku zaregistrujte

Proč Dárkomat? Protože nevíte, co přesně vybrat

Protože hledáte dárek na poslední chvíli

Protože nechcete darovat peníze



Pokud chcete mít přehled o zůstatku na kartě nebo o transakcích, které prostřednictvím dárkové kartičky proběhly, zaregistrujte se na serveru Dárkomat. U většiny partnerů se totiž kartička dá použít vícekrát pro několik menších nákupů. Registrace je dobrá i pro případ, pokud obdarovaný kartu ztratí a bude ji následně chtít zablokovat.

Na registrační stránce najdete také telefonickou zákaznickou linku a kontaktní e-mail, které lze využit při případných potížích s uplatněním, aktivací a podobně.

7. Darujte kartu oslavenci

Teď už jen ten nejpříjemnější krok - kartu darujte. Vysvětlete obdarovanému, že karta se váže ke konkrétní značce a může ji uplatnit v síti daného obchodu po celé České republice. Kredit na kartě je možné uplatnit pouze nákupem u daného obchodníka, není tedy možné z ní vybrat finanční hotovost. Na výběr konkrétního dárku má obdarovaný rok. Někteří obchodníci nabízejí i možnost doplatku při nákupu přesahujícím limit karty (pepa.cz), u jiných lze kartu využít pouze do výše zůstatku (Neoluxor). Pouze u karet Téma je nutné vyčerpat kredit jednorázově.