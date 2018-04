Tip na rok 2007: Kupte akcie

Její výkon se sice nedá srovnávat s předešlými roky, kdy dosahovala i 50procentního růstu, ale oproti jiným typům investic je to stále slušné. Burza je teď na historickém maximu, za poslední měsíc přibyly dvě nové akcie, které měly úspěch, a investorů přibývá - jak těch drobných z domova, tak velkých ze zahraničí.

Když jsou teď ceny rekordní, je lepší "vybrat zisky" a stáhnout se, anebo může růst trvat dál? V úterý burza makléře zaskočila: spadla o 2,5 procenta, což je za jeden den hodně. Ale do budoucna jsou burzovní experti spíš optimisté.

U osmi z devíti hlavních titulů tipují, že ceny dál porostou. Vyplývá to z investičních doporučení, která server Ipoint.cz shromáždil celkem od patnácti domácích či zahraničních finančních institucí.

Investice do ČEZ se vyplácí

Růst by si měla pražská burza udržet nad deseti procenty. Úspěch analytici očekávají tradičně od akcií ČEZ, které by měly růst výnosy díky zvýšení cen energií. Zdrženlivost panuje u akcií Orco, které letos hodně vyletěly, a u Philip Morris, kde jsou nejasné důsledky zvýšení spotřebních daní.

Výnos až 60% Letos šlo nejvíce vydělat na akciích ČEZ a Orca. Kdo nakoupil například akcie Orca vloni na začátku ledna za deset tisíc korun, vydělal téměř šest tisíc korun. Naopak největších ztrát dosáhli akcionáři tabákového výrobce Philip Morris ČR, který utrpěl kvůli zvýšení spotřební daně na tabák.

Hitem se pro drobné investory staly v posledních týdnech nové akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens a developera ECM. Příští rok by mohly na burzu přijít další společnosti. Hovoří se o České pojišťovně, důlní firmě OKD nebo jihlavské továrně na autosoučástky Motorpal.

Šéf pražské burzy Petr Koblic v úterý řekl pro ČTK, že příští rok čeká víc nových akcií než letos. "Myslím, že příklad těchto dvou firem bude táhnout, a vím, že táhne," uvedl Koblic.

Akcie jde kupovat přes internet

Pokud se rozhodujete, jak nakoupit akcie, existuje několik cest. Přímý nákup na burze však možný není. Nutné je využít služeb prostředníka - brokera.

V posledních letech se rozvíjejí zejména takzvaní internetoví brokeři, kteří na základě klientských pokynů přes webové stránky nakupují akciové tituly. Jejich poplatky se se sílící konkurencí neustále snižují, ale ve většině platí pravidlo, že čím větší objem akcií kupujete, tím nižší jsou poplatky.

V on-line makléřských službách pro drobné klienty je nejdále Česká spořitelna. Její brokerjet má nyní bezmála šest tisíc klientů, dvakrát víc než před rokem.

RM-Systém, který se rovněž profiluje jako akciový obchodní dům pro drobnou klientelu, očekává letos rekordní obchody. "V letošním roce předpokládáme překonání hranice tří miliard Kč objemů aukčních obchodů. Většina objemu obchodů není realizovaná velkými zahraničními investory, ale naopak jej tvoří Češi z řad malých a středních investorů," uvedl Jiří Vodička, ředitel pro strategii a marketing.

Také ve světě se akciovým trhům daří. Hlavním důvodem pro vysoký růst cen akcií jsou zejména slušné zisky firem, které jsou podle agentury S&P v USA v poměru k HDP na čtyřicetiletém maximu.