Tip pro zaměstnavatele: zjistěte, zda jsou vaši pracovníci spokojeni

S tím, jak mít spokojené zaměstnance, poradí projekt, který nabízí firma Top vision a jenž je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Přihlásit se do něj mohou zatím jen firmy ze Středočeského kraje a z Brna a díky dotaci je pomoc zcela zdarma.

Jak projekt konkrétně vypadá a na co se mají firmy připravit? "Zmapujeme spokojenost zaměstnanců ohledně rovnováhy pracovního a soukromého života. Podmínkou účasti je určitý počet pracovníků - firma jich musí mít alespoň třicet," říká Jana Matějíčková ze společnosti Top vision. Druhou podmínkou je, aby podnik měl ve Středočeském kraji nebo v Brně svou provozovnu. Sídlo může mít i jinde, třeba v hlavním městě.

"Zaměstnance čeká dotazník se zhruba stovkou otázek. Ptáme se jich na všechno možné, nahlédneme do jejich pracovního i osobního života. Jejich odpovědi pak po několika dnech vyhodnotíme a výsledky sdělíme vedení firmy. Dozví se, zda jsou pracovníci spokojeni, co se jim líbí, co už méně, co by v práci přivítali a co by rádi změnili," vysvětluje Jana Matějíčková. Její firma pak s nastartováním případných změn v podniku poradí.

"Můžeme například uspořádat semináře na různá pracovní témata, pomůžeme i s koučováním a dalšími věcmi," doplňuje.

Projektu se může zúčastnit pětadvacet podniků, volných míst je už jenom pět. "Akce končí letos v létě, a pokud bude možné žádat o další dotace, znovu takto zaměřený projekt přihlásíme. Zájem je totiž velký," dodává Jana Matějíčková. Hlásí se především firmy, kterým na spokojených zaměstnancích záleží. Je jim jasné, že se jim péče vrátí v podobě iniciativnějších a loajálnějších pracovníků, kteří podávají lepší výkony, dělají minimum chyb a nemají téměř žádné absence.