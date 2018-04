Tipy: čím si sníží daně podnikatelé

Elektronika

Komu se hodí: podnikatelům, kteří prezentují své služby pomocí videa, magnetofonu či CD a DVD, disky je možné využít i pro výuku, například cizích jazyků. Také televizní přijímač je možné odečíst z daní, ten obhájí především restauratéři a hoteliéři. Ti by však neměli zapomínat na povinnost platit televizní poplatek a autorskému svazu za pouštění zvukových a obrazových nahrávek. Fotoaparát mohou využít například realitní makléři při obhlídce bytů a domů, majitelé internetových obchodů. Diktafon poslouží dobře při nahrávání obchodních schůzek, různých jednání, přednášek, využijí jej třeba novináři, spisovatelé, reportéři.

Kdo neuspěje: problém s finančním úřadem může mít například zemědělec, malíř pokojů, pekař či švadlena, každý, kdo nebude schopen prokázat, že mu nákup konkrétní elektroniky pomáhá vydělávat. Samozřejmě elektroniku, kterou máte doma, do nákladů zahrnout nemůžete.

Nářadí, přístroje

Komu se hodí: pro všechny, kteří používají ve své profesi nějaké nástroje nebo nářadí. Pila pro truhláře, kleště pro instalatéra, svářečka pro zámečníka a podobně. Každá profese má své potřeby.

Kdo neuspěje: jednoznačně ten, kdo si pořídí věc, která bezprostředně nesouvisí s jeho podnikáním. Kadeřnice jistě obhájí fén či sušák, kosmetička zase masážní přístroj, elektrikář měřicí přístroj a vrtačku. Dokonce si můžete koupit i to, co na první pohled přímo s vaší profesí nesouvisí, musíte jen zdůvodnit, proč to potřebujete, například majitel restaurace může zdůvodnit nákup šicího stroje, protože potřeboval ušít záclony a ubrusy, za které by jinak musel zaplatit mnohem víc peněz. Je třeba také dbát na to, aby nářadí a přístroje byly v odpovídajícím množství. Každý měsíc nová rozbrušovačka u obkladače či pět elektrických pil u podlaháře budou podezřelé. Nedávejte tedy zbytečně podnět ke kontrole, celá rodina v nových montérkách nebude působit příliš věrohodně.

Automobil

Komu se hodí: všem, kteří se potřebují v rámci své profese přesunovat. Firemní auto (automobil v obchodním majetku firmy) – podnikatel má nárok uplatnit jako výdaj náklady spojené s jeho provozem (benzin, servis, pojištění, dálniční známka) a odpisy z pořizovací ceny. Pozor, je třeba myslet i na to, že za automobil je podnikatel povinen platit silniční daň. Osobní auto (není v obchodním majetku firmy), které užívá podnikatel i pro své osobní účely. Jízdy, které slouží k podnikání, zaznamenává do knihy jízd a odečítá jako výdaj paušální náhradu za opotřebení vozidla a náhradu za pohonné hmoty. Za každý měsíc, kdy bylo auto alespoň jednou použito k podnikatelským účelům, musí platit silniční daň. Pojištění ani servis si však odečítat nemůže.

Kdo neuspěje: téměř nikdo nebude mít problém, každý se občas potřebuje za výdělkem dopravit. Důležité je ovšem dodržet při pořízení vozidla hranici 1 500 000 Kč. Pokud je cena vozu vyšší, peníze nad tuto hranici už jako daňový náklad uplatnit nelze, tato hranice platí i pro leasing.

Telefon

Komu se hodí: všem

Kdo neuspěje: nákup telefonu a volání může být jednoznačně podnikatelským nákladem, uspět by tedy měli všichni. Jde jen o to, jakou částku bude kdo odečítat. Nikde není dáno přesně, kolik by to mělo být korun, výdaj byste však měli být schopni před finančním úřadem obhájit. Pokud používáte telefon i k osobním hovorům, měli byste vysledovat, v jakém poměru je vaše soukromé a firemní volání, a v tomto duchu i vypočítat daňově uznatelné náklady. Jako náklad můžete uvést i příslušenství, tedy handsfree, sluchátka a podobně. Vyplatí se dohodnout přibližnou částku, kterou chcete uplatnit za hovorné s finančním úředníkem předem. Vyhnete se tak zbytečným dohadům a nepříjemnému dopočítávání daně. Pozor, telefonování na erotickou linku je drahé a uznatelným nákladem rozhodně nebude.

Kancelářské potřeby, reklama

Komu se hodí: všem, protože každý, kdo podniká a vede účetnictví či daňovou evidenci, musí mít čím psát a na co psát. Běžné kancelářské potřeby, jako je papír, tužky, sešívačka, desky, kancelářské sponky, lepidlo, šanony, diář či kalkulačka, jsou běžným daňovým odpočtem. Také náklady na reklamu a dárky si mohou odečíst všichni. Reklamu vybírejte takovou, která vám skutečně přinese zisk, to znamená, že bude účinná. Inzerujte v novinách, časopisech, regionálních přílohách nebo místních elektronických médiích (rozhlas, televize, internet). I náklady na výrobu letáků je možné odečíst stejně tak na zhotovení loga firmy či razítek.

Kdo neuspěje: problémy by neměl mít žádný podnikatel, pokud to nepřežene s množstvím, nemusíte také obhájit luxusní zboží, daňovou evidenci nemusíte vést na drahém papíře, programovatelnou kalkulačku za několik tisíc vám finanční úřad také nejspíš neuzná. S dárk buďte opatrní, cena za jeden reklamní předmět by neměla přesáhnout 500 korun, ten, kdo nakoupí několik beden vína a pohostí s ním celou rodinu, páchá daňový únik.

Nábytek, výzdoba

Komu se hodí: každému, kdo má provozovnu. Pokud pracujete v kanceláři s počítačem, je nasnadě, že budete potřebovat příslušný stolek a dobrou židli, zpříjemnit si můžete pracovní prostředí květinami i obrázkem. Tento nákup lze lehce zdůvodnit, vždyť i zákazník se u vás musí cítit dobře, a tím se zvýší i vaše příjmy. Pokud podnikáte doma, měli byste mít například oddělenou

pracovnu a zdůvodnit, že nábytek v ní používáte výhradně pro pracovní potřeby. Ideální je vyzdobit kancelář předměty, které přímo souvisí s předmětem vašeho podnikání. V autoservisu například obrázky automobilů a v cestovní kanceláři zase fotografie z navštěvovaných letovisek.

Kdo neuspěje: ten, kdo pracuje pouze v terénu, a také ten, kdo výdaje na výzdobu přežene. V kanceláři nemusí notně viset drahé originály, reprodukce a fotografie se budou obhajovat snadněji. S uplatněním odpočtů za výzdobu může mít problémy i ten, kdo pracuje doma a nepřijímá zde žádné obchodní partnery.

Oblečení, ochranné pomůcky

Komu se hodí: oblek, kostým, kravatu, odpovídající obuv si může odečíst například pojišťovací agent, finanční poradce, obchodní zástupce. Náklady na oblečení si mohou uplatnit vlastně všichni, kteří díky své profesi jednají se svými obchodními partnery. Helmy, brýle, montérky se zase hodí pro profese, které nabízejí služby třeba ve stavebnictví, například zedníci, lakýrníci, malíři.

Kdo neuspěje: oblek kostým si nemohou odečíst lidé, kteří vykonávají převážně manuální práce. Montérky a ochranné pomůcky zase neuplatní úředníci v kanceláři, lidé pracující duševně, například spisovatelé, leda by prokázali, že inspiraci hledají zrovna na staveništi. I v těchto případech je však nutné dodržet rozumnou míru nákladu. Norkový kožich ani kravata za desítky tisíc pojišťovacímu agentovi neprojdou, stovky pracovních rukavic či desítky přileb zase neuznají zedníkovi.

Relax, odpočinek

Komu se hodí: všem, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, ale i těm, kteří mají vyloženě sedavé zaměstnání nebo se živí jako ostraha. Permanentku do fitcentra či náklady na masáže, relaxační cvičení, náklady na osobního trenéra v posilovně, případně prokazatelný pobyt v lázních vám finanční úřad uzná.

Kdo neuspěje: všichni, kterým podobná činnost v podnikání nijak neprospěje a neprokážou souvislost se svým podnikáním. Finanční úřad nemusí uznat příliš nákladnou službu, ale odečte z daňového základu třeba jen cenu obvyklou ve vašem okolí, služby musí být také v přiměřeném objemu, kromě vrcholových sportovců denní třífázový trénink neobhájíte, stejně tak vám neuznají desetitisíce korun vydané za luxusní zahraniční dovolenou navíc, když pojedete s celou rodinou. Pokud si nejste jisti, jak velké náklady si můžete odečíst, informujte se raději předem na finančním úřadě či u daňového poradce, počítejte s přibližnou hodnotou několik stokorun až jednotky tisíc.

Kuchyňské vybavení, jídlo, pití

Komu se hodí: zejména těm podnikatelům, kteří připravují pro své partnery ve své provozovně občerstvení, případně mají zaměstnance. Nápoje lze využít zejména v letním období, také v horkých provozech, jako jsou hutě a slévárny. Uvařit kávu nebo čaj může svému obchodnímu partnerovi každý, s uznáním na pořízení přístrojů na jejich přípravu, jako i s chladničkou, problémy mít nebudete. Do sporu s finančním úřadem se můžete dostat v případě, že máte sídlo firmy doma. Těžko se pak vysvětluje, že potraviny v lednici jsou jen pro zákazníky a rychlovarnou konvici či mikrovlnnou troubu nepoužíváte i pro vlastní potřebu. V tomto případě si můžete uvést náklady jen v určitém poměru.

Kdo neuspěje: všichni, kdo pracují v terénu, například zedníci či malíři pokojů, nemají vlastní provozovnu. Občerstvení není obecně daňovým výdajem, podnikatelé si musí vodu či kávu pro sebe i své zákazníky kupovat ze svého. Pokud například při obědě uzavřete obchod a máte o tom důkaz, měly by být výdaje spojené s obědem daňově uznatelné, ale obecně je finanční úřady neuznávají.