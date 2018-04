Tipy, jak pořídit pohádkovou svatbu za málo peněz

Pokud svůj důležitý den chcete oslavit nejen s rodinou, ale třeba i s kamarády nebo kolegy z práce, počítejte s tím, že se vám sejde nejméně okolo padesáti lidí. Schválně si to zkuste cvičně spočítat a nezapomeňte ani na partnery a děti svatebních hostů. Jejich seznam by měl být tím, od čeho se spolu s datem a místem svatby při plánování „odpíchnete“.

Šaty a prstýnky budete pořizovat jenom jedny, ale počet strávníků může s rozpočtem pěkně zacvičit. Aby bylo co jíst i pít i o půlnoci, počítejte okolo pětistovky na jednoho.

Rovnou zapomeňte na to, že byste si na celý den oslav pronajali zámek – třeba ten v Brandýse nad Labem stojí na celý den 50 000 korun (další objekty a ceny najdete na www.eseta.cz).

True Když chystáte jen malou svatbu pro nejbližší rodinu, vystačíte s 15 tisíci. Až 100 tisíc si připravte, když pozvete 50 lidí.

Oběd jen s rodinou, oslavu v kempu

Běžnou praxí je, že na obřad pozvete všechny, ale slavnostní oběd si dáte jen s rodinou a kamarádi přijdou zase až na oslavu. Pro ně se většinou připravuje občerstvení formou rautu nebo třeba pečením prasete. Obojí můžete udělat na jednom místě, ale zjistěte si, za jakých podmínek bude majitel ochoten kvůli vám restauraci pro veřejnost uzavřít. Obvykle svatbě vyhradí jen salonek a běžný provoz restaurace jede dál. Nebo oslavu můžete udělat někde na chatě.

Pokud potřebujete ubytovat svatební hosty, může být dobrým řešením udělat oslavu v kempu. „Trochu jsem se toho bála, ale nakonec to bylo úžasné. Majitelé autokemp Luxor krásně nazdobili, jídla bylo dost a nebylo to drahé,“ vypráví Eva Marková z Mariánských Lázní.

Pokud většina hostů musí na svatbu dojet, není úplně nejlepší je po obřadu nechat tři nebo čtyři hodiny bloumat po cizím městě. Jednou z možností je oběd i hostinu spojit, tou druhou jít na oběd s rodinou ještě před obřadem.

True Jestli peníze nemusíte tolik počítat a plánujete větší svatbu, najměte si svatební agenturu. Na svatbě se budete jen bavit.

Kupte prstýnek jen pro nevěstu

Za dva snubní prstýnky utratíte nejméně 4 000 korun. Pokud už předem víte, že ženich prstýnek stejně nosit nebude, kupte ho jen pro nevěstu. Ušetřit můžete díky volbě moderních šperků z chirurgické oceli, pár seženete už za 700 korun. Zkuste www.chirurgicka-ocel.cz nebo www.ironsteel.cz.

Na svatebním oznámení ušetříte, když ho rozešlete jen elektronicky, i když to není úplně ono. Za papírové počítejte nejméně 15 korun za kus plus obálky a poštovné. Nápady na originální oznámení najdete například na www.svatbajinak.cz (minimální objednávka je 30 kusů, když jich vezmete 70, kus vyjde na 22 korun).

Aby vás nezaskočili nezvaní hosté, rozlišujte oznámení s pozváním ke svatebnímu stolu a na oslavu. „Většinou se vybraným hostům k oznámení přidává ještě jedna kartička s informací, kde a v kolik hodin je svatební oběd nebo oslava,“ říká Alena Papežová z agentury České svatby.

Zvažte, jestli necháte vytisknout i menu či jmenovky na svatební stůl. Ty mohou být i netradiční, třeba z perníku – takové vyjdou asi na dvacetikorunu. Levnější květiny dostanete, když si vyberete ty sezonní. I tak na kytici pro nevěstu počítejte alespoň se dvěma tisíci korun.

True Uvažujete o předmanželské smlouvě? Vyplatí se, když máte velký majetek, nebo naopak dluhy či jeden z vás podniká.

Dá se pořídit svatba bez peněz?

Když na to přijde, nemusíte za svatbu zaplatit ani korunu. Jestli nechcete, peníze nemusíte utrácet ani za šaty, snubní prstýnky nebo květiny, úředník vás oddá i v civilu.

Čekáte přírůstek do rodiny? Nenechte nic náhodě a pojistěte sebe a svou rodinu.

Podmínkou je, že oba máte trvalé bydliště v Česku a vezmete se na takzvaném úředně stanoveném místě, což jsou oddací síně městských a obecních úřadů. Můžete si vybrat jakoukoli síň v Česku. Kontakty na úřady po celé republice najdete na www.statnisprava.cz.

Pokud však chcete svatební obřad udělat někde jinde – třeba v parku nebo mimo úřední hodiny, už si úřad naúčtuje tisícikorunový poplatek.

Když si vyberete místo a termín, na úřad předem zavolejte a ověřte si, jestli mají volno. Může se stát, že atraktivní data, jako bylo letos například 8. 8. 2008 či 20. 8. 2008, jsou dlouho dopředu obsazená. Pokud se trefíte, můžete se vzít třeba zítra.

Podstatné jsou jen doklady

Svatby mají na úřadě na starosti oddělení matrik. Tam musíte v úředních hodinách zajít a ještě před obřadem vyplnit takzvaný dotazník k uzavření manželství. S sebou na matriku si nezapomeňte vzít rodný list a občanský průkaz.

Jestli je jeden z vás rozvedený nebo ovdovělý, budete potřebovat i pravomocný rozsudek o rozvodu či úmrtní list. Do 14 dnů od sňatku si musíte vyměnit občanský průkaz, po obřadu vám ustřihnou růžek. Výměna občanky je zdarma.

Vzít se můžete i bez prstýnků...

Jediné, co ke svatbě opravdu potřebujete, jsou dva svědci s platným občanským průkazem. Je jen na vás, jestli oslovíte kamarády, nebo na poslední chvíli seženete někoho třeba na ulici. I svatební hostinu můžete vynechat. „Kamarádi nám ve středu večer volali, jestli bychom ve čtvrtek v deset hodin ráno měli čas. Ukázalo se, že se budou brát a potřebují svědky,“ vypráví Míša Krátká z Prahy. „Po obřadu jsme si zašli na kávu a v půl dvanácté bylo po všem,“ dodává.

... zvažte ale, zda nebudete litovat

Než se však do takovéhle svatby vrhnete, dobře si to rozmyslete. Za pár let vám může být líto, že jste to takhle „odbyli“. A možná budete muset čelit i zklamání a rozčarování ze strany rodiny a nejbližších přátel, kteří chtěli být při tom. Svatbu pro 15 lidí dokážete podle následujícího rozpočtu pořídit za 15 000 korun.