Tipy, jak se stát mocným

Obklopte se schopnějšími lidmi, než jste sami

Jedním z nepsaných pravidel je, že každý dobrý šéf se snaží obklopit lidmi, kteří mají schopnosti a znalosti, které on sám nemá.

Chytrý podřízený se nesnaží působit tak, aby ohrozil pozici svého nadřízeného. Ve chvíli, kdy se nadřízený cítí být vámi ohrožen, vás může odvolat z funkce. Záminku si určitě najde.

Nestavte se do podřízené pozice

Být druhým rovnocenným partnerem je jednou z dalších taktik, protože vám jde přeci o to, co z vás bude protistrana mít. Proto pokud po druhých něco chcete, nestavte se do podřízené pozice, protože vy přeci máte také co nabídnout.

Přizpůsobte svůj styl jednání těm, se kterými hovoříte. Díky tomu budou mít ostatní pocit, že jim rozumíte, víte, jak se cítí, co potřebují, nebo co je naopak trápí.

Nebuďte přátelští

Nepředstírejte, že chcete s ostatními zaměstnanci kamarádit. Ti "nahoře" chtějí obdiv a oddanost. Pokud s vámi ostatní jednají přátelsky, buďte obezřetní. Sami ale s přátelstvím a chozením "na kafe" nezačínejte. V těchto kruzích nikdo přátele v podstatě nehledá.



Jedním z nejdůležitějších pravidel, jak přitáhnout na svoji stranu lidi, je, že budete vědět, o čem mluvíte, máte odborné znalosti, ale také dokážete být výbornými nenucenými společníky. Budete-li vtipní a příjemní, lidé budou vaši společnost vyhledávat sami.

Sledujte se, jak jednáte

Základem dobrých vztahů je vědět, jak působíte na ostatní. Nebojte se druhých zeptat, co jim na vás vadí, nebo naopak, co na vás obdivují, a na tom stavte svůj dlouhodobý úspěch.



Jednat s člověkem, který působí jako automat, je za trest. Každý z nás má svoje emoce, které vyjadřuje pohybem, gesty, mimikou nebo tónem hlasu. Ovládejte emoce, ale tak, abyste přesně věděli, kdy se smát, kdy být smutný, kdy jaká emoce na lidi přesně zabere. Buďte herci.

Vybudujte si závislost druhých

Jednejte s lidmi tak, aby měli dojem, že jsou na vás naprosto závislí. Dejte jim pocit, že bez vás se neobejde žádné rozhodnutí ani oni sami. Sledujte pečlivě svůj cíl, ale navenek se chovejte jako ostatní. Dávejte ale pozor, abyste neurazili svým jednáním někoho, kdo je mocnější než vy, což nemusíte vždy hned vědět.



Chcete-li něčeho dosáhnout, nedávejte to okatě a přímočaře okamžitě najevo. Zabalte se do ulity, vyčkávejte a hrajte naivní a hloupější, než jste. Pokud vás protistrana okamžitě prokoukne, máte po výhře.

Nevyvolávejte v druhých strach a obavy

Lidé se s vámi musí cítit dobře. Nesmíte je předem vyplašit. Chytrý člověk dá vždy v jednání najevo, že ten druhý je nejlepší, nejúžasnější, nejchytřejší, i když dobře ví, že tomu tak není. Pak teprve získá přesně to, co chce.