Nedaří se vám ušetřit? Tipy, kde najít peníze navíc

Jistě znáte pravidlo, že byste si měli každý měsíc odkládat 20 až 40 procent ze svého příjmu na horší časy. Jenže jak to udělat, pokud si dáváte stranou jen deset procent a stejně je před výplatou váš účet na nule? Někdy stačí jen popřemýšlet, zda dostatečně odoláváte lákadlům současné doby, která vyzývá k utrácení.

1. Nechce se vám do šetření? Představte si, co si pořídíte

Možná se ptáte, proč byste měli vůbec spořit. Proto než začnete šetřit, popřemýšlejte, na co své úspory použijete. Svůj cíl či sen si představte zcela konkrétně. Může jím být například studium dětí, řidičský průkaz, vzdělávací kurz či „pouhá“ rezerva na půlroční žití. A jak poznáte, že váš cíl je skutečně ten pravý? Jednoduše. Při jeho představě jste ochotni udělat víc než normálně a nevadí vám peníze si odkládat.

2. Rodina jako rodinný podnik

Skutečně víte, kam plynou vaše rodinné příjmy? Zamyslete se nad rodinou jako nad malým rodinným podnikem. Pokud chce firma ušetřit, musí nejdříve vědět, kde bude snížení nákladů efektivní. To samé platí pro rodinný rozpočet. V něčem se dá ušetřit, někde pouze efektivněji hospodařit. Proto si nejdříve udělejte finanční bilanci. Přesně tak zjistíte, za co vydáváte peníze a kolik. Pak budete mít příležitost dostat rodinný rozpočet pod větší kontrolu.

3. Finanční bilance? Získáte ji až po půl roce

Jestliže chcete co nejpřesněji zjistit, kam jdou vaše peníze, budete muset vydržet zaznamenávat si sebemenší výdaje po celých šest měsíců. Možná to zní složitě, říkáte si: „Proč bych měl dělat něco takového? Vím přece, za co dávám svoje peníze!“ Sice to není pohodlné, ale dojít do cíle vám usnadní například chytré telefony a aplikace, které dokážou jednoduše zaznamenávat každý váš výdaj – od kávy až po letenky. Po měsíci najednou zjistíte, kolik v součtu zaplatíte například za restaurace, cigarety či sladkosti. Po kompletních měsíčních údajích si můžete říci, zda se v některých oblastech můžete uskromnit.

4. Opravdu potřebuji koupit danou věc či službu?

A nyní dochází k lámání chleba. Zjistíte tak, jak moc je pro vás váš cíl důležitý. Před každou koupí si položíte otázku: „Není to, co si kupuji, zbytečné? Mohu méně vykouřit, vypít méně kávy či piva? Existuje služba, kterou si chci koupit, levnější?“ Pokud je vaše odpověď „ano“, pak jste našli cestu, jak ušetřit.

5. Utrácíte? Pak musíte také investovat

Další možností, jak se přinutit tolik neutrácet, je pravidlo, že: „Za každou koupenou věc, která nic nevydělá (pasivum) si odložíte poměrnou část aktiva.“ Co si pod tím představit? Pokud si koupíte například chytrý telefon či kávovar, tedy věc, kterou ke svému životu nutně nepotřebujete, odložíte si jednorázově 10 procent na spoření či na investice. Výši této části si můžete sami určit podle svého rozhodnutí. Koupíte si třeba tablet za 10 tisíc korun. Následně si stanovíte, že si odložíte 1 000 korun na spořící účet, a tak si budete moci splnit dříve svůj cíl, kterým je třeba vysněná dovolená na Bali.

6. Musíte kupovat k Vánocům či narozeninám drahé dárky?

Určitě to znáte. Blíží se Vánoce a to je přece čas nakupování. Co jste dětem koupili minulý rok? Jak často si s dárkem hrály? Nemají hraček už přespříliš? Samozřejmě Vánoce a další svátky jsou o upřímném zájmu a o překvapení. Nestačí dětem koupit drobnost či levnější dárek a část peněz jim odložit například na školné? To samé můžete udělat i v případě koupě dárku rodině či ostatním. Jde pouze o změnu myšlení. Například v rodině se můžete dohodnout, že blízcí příbuzní koupí drobnost a další část peněz, které by jinak utratili za dražší dárek, zašlou na aktiva dítěte. Váš potomek ocení, až bude mít za pár let zajištěné studium v zahraničí díky ušetřeným penězům. V této době již nebude vědět, zda koupené autíčko v dětství stálo 500 korun či jeden tisíc korun.

7. Konsolidace úvěrů zlevní úvěry

Máte několik úvěrů? A je možnost si již půjčené peníze zlevnit? Dnešní banky se perou o klienty, řekněte si o konsolidaci. Podmínkou zlevnění je ale dobrá platební morálka. Po dobré konsolidaci úvěrů je důležité si říci, proč a na co jsem si úvěry vzal. Statistika obvykle nevychází moc dobře. Konsolidace často uleví měsíčnímu rozpočtu, ale namísto, aby se zbylé peníze investovaly nebo spořily, raději se utratí nebo si hned rodina vezme další úvěr. Potřebují si přeci koupit další nepotřebou věc nebo si udělat radost! Mělo by ale platit: ušetřené peníze měsíčně odesílejte na aktiva! A pokud se k tomu nedokážete přimět, neodkládejte vše, ale jen polovinu. Za druhou si dopřejte odměnu, která vám udělá radost.

8. Co vaše finanční produkty? Odpovídají tomu, co potřebujete?

Máte hypotéku, pojištění bytu, povinné ručení, životní pojistku, penzijní spoření, úvěry či další pojistky. A jste si jistí, že vaše finanční portfolio aktuálně pokrývá to, co zrovna potřebujete, a odpovídá vaší životní situaci? Přišel jste k finančním produktům nahodile, protože jste zrovna šel do banky či pojišťovny? Nebo máte vše řešené komplexně? Produkty se neustále vyvíjejí a řádově můžete ušetřit stokoruny. Pouhá změna parametrů těchto produktů podle současné situace vám může vydělat spoustu peněz. Například jednotlivá rizika v životním pojištění se stále zkvalitňují a zlevňují, pouhý přechod na nové podmínky v dané smlouvě znamená úspory.

9. Bankovní poplatky a věrnostní kreditní karty

Proč v dnešní době platit za běžný účet? Také zde se dají ušetřit řádově stokoruny. Další možností je dobře používat věrnostní kreditní karty, které vám vracejí za obrat na kartě peníze zpět. Tady ovšem pozor! Kreditní karta je vhodná pouze pro ty, kteří mají svoje výdaje pod kontrolou. Pokud je kreditní karta využívána dobře, většinou nic nestojí a podle objemu lze získat pár desítek až stokorun měsíčně zpět. Důležité je nenechat si peníze zasílat na účet či započítávat na kartu, ale opět je posílat přímo do aktiv. Tímto způsobem zaručíte, že peníze neutratíte.

10. Ušetřené peníze nenechávejte nečinně ležet na běžném účtu

Pomocí všech rad můžete měsíčně ušetřit až jeden tisíc korun, aniž byste se museli příliš omezit. Dejte si o jednu dvě kávu méně, vykuřte méně cigaret. Každou ušetřenou částku ale pošlete na spořící účet nebo do investic. A udělejte to co nejdříve. Pokud nemáte mobilní bankovní aplikaci, odkládejte stranou fyzické peníze a uspořené je pošlete vydělávat.