Tipy, jak v domácnosti ušetřit až čtyři tisíce za elektřinu

Řešením je naučit se s přístroji zacházet tak, aby spotřebovaly co nejméně proudu. Čtyřčlenná rodina v bytě může tím, že se začne chovat úsporně náklady na elektřinu srazit až o 4 000 korun ročně, v rodinném domku může roční úspora dosáhnout až 12 000 korun.

JAK UŠETŘIT V OBYVÁKU

Doporučená teplota v místnosti 20 stupňů Celsia, ložnice 18 až 20 stupňů Celsia. Snížením teploty o jeden stupeň ušetříte až 6 procent energie.



rostliny

■ pocit tepla ovlivňuje i vlhkost vzduchu, při vlhkosti 40 až 50 stupňů stačí místnost vytopit na teplotu o 2 až 3 stupně nižší



osvětlení

■ používejte úsporné žárovky nebo zářivky, ušetříte až 80 procent elektřiny při stejné hladině osvětlení, jako první vyměňte ty, které nejvíc používáte

■ klasické žárovky používejte jen ke krátkodobému svícení, třeba v koupelně, spižírně, šatně nebo na toaletě

■ vyměňte silné žárovky za slabší

■ omezte dlouhodobé svícení na chodbách a dekorativní osvětlení

■ když opustíte místnost, zhasněte, úsporné žárovky nemá cenu zhasínat, když jdete pryč na méně než hodinu – častým zapínáním a vypínáním se ničí

Vážení čtenáři,

toto téma startuje sérii článků, které vám poradí, jak a kde ušetřit v době zdražování.

topení

■ na tělesech nesušte prádlo ani na ně nic nepokládejte, závěsy by měly zakrývat jen okna, ne topení

■ nezakrývejte těleso nábytkem ani dekoracemi, nemělo by být ani zaprášené, ušetříte až desetinu tepla

■ tělesa odvzdušňujte minimálně každé 3 měsíce

■ zvýšit účinnost topení pomohou i reflexní fólie umístěné za tělesy, použít jde i alobal

■ pořiďte si termostat, ať zbytečně nepřetápíte



televize, video, DVD

■ televizi i ostatní přístroje vypínejte ze zdi, spotřebovávají proud i v režimu stand-by, použít můžete také prodlužovací kabel s více zásuvkami a vypínačem, nezapomeňte ani na nabíječku mobilního telefonu

■ využívejte program „sleep“, se kterým se televize i hi-fi v určený čas vypnou samy



počítač s příslušenstvím

■ omezte přehrávání DVD a CD, na přehrávači to vyjde výrazně levněji (na pětinu)

■ jestli máte na výběr, zvolte notebook, je úspornější než stolní počítač

■ vyměňte starý monitor za LCD obrazovku



zdi, okna a dveře

■ větrejte krátce a intenzivně, na noc zatahujte závěsy nebo žaluzie

■ únik tepla sníží okenní fólie nebo okenice

■ zamezte průvanu použitím kvalitního těsnění, únik tepla snížíte až o polovinu, obdobně to platí také pro dveře

■ zavírejte dveře do chladnějších místností

■ bydlíte-li v nezatepleném domě, vážně uvažujte o izolaci. Je to sice vyšší výdaj, na ušetřeném teple se však vrátí asi během sedmi let