Tipy, jak v domácnosti ušetřit až čtyři tisíce za elektřinu

Naučte se s přístroji zacházet tak, aby spotřebovaly co nejméně proudu. Za peníze, které ušetříte, si pak můžete koupit nové. Vyplatí se to, například nová pračka spotřebuje o 60 procent proudu méně než starý model z osmdesátých let.