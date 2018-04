Tipy na levné nákupy v zahraničí

Zdá se vám, že vaše auto má velkou spotřebu? Nevozte zbytečné věci v kufru, pouštějte klimatizaci, jen když to má...

Prodávající mohou tajit věcné břemeno k nemovitosti, nenechte se napálit

Věcná břemena mohou výrazným způsobem promluvit nejen do ocenění nemovitosti, ale také vůbec do její prodejnosti. Co na...