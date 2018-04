Tipy na oslavy konce roku za málo i hodně peněz

O slavy do 100 korun

Jak zorganizovat oslavu za málo peněz? V záplavě hypermarketů stačí narazit na výhodnou nabídku a nakoupit ty nejlevnější potraviny a alkohol - například před Vánocemi bylo možné sehnat 100 gramů bramborového salátu za necelé tři koruny. Levná krabicová vína stojí už kolem 15 korun, stejně tak oříšky nebo třeba lahev piva.

S nákupem a v teplém oblečení se dá příchod roku slavit na netradičních místech s hezkým výhledem, třeba na nábřeží řek či kopcích nad městem a těsně před půlnocí sestoupit do centra. Krátce po odbití půlnoci jsou lidé velmi přátelští a rádi pozvou na přípitek.

I se stovkou se dá absolvovat kulturní zážitek - pražská Státní opera hraje na silvestra Netopýra, nejlevnější lístky jsou k stání a vyjdou na rovných 100 korun. Stejně tak vstup na některé diskotéky - třeba Disco Club 2001 Hradec Králové požaduje za silvestrovskou noc 99 korun, chomutovský Tip Club o korunu více.



S ilvestr za 500 korun

Dopoledne kino a odpoledne divadlo? Ani na silvestra to není problém, většina divadelních scén je v provozu, stejně tak kina. Ceny lístků jsou neměnné, jen málokde těží z výjimečného dne a chtějí příplatek. Vstupenka do divadla se dá pořídit i za sto korun. Co je na programu? Národní divadlo v Praze hraje od tří hodin České sekretářky, Divadlo Bez zábradlí zase Kdes to byl(a) v noci, Divadlo v Dlouhé Soudné sestry. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích má na programu komedii Na správné adrese. Do Městského divadla v Brně se mohou zájemci vydat v 18.00 hodin na komedii Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Moravské divadlo Olomouc nabízí podvečerní představení operety Emmericha Kálmána Čardášová princezna. Kina ve větších městech také hrají i na silvestra, většinou ale jen do 16. hodin. Na lístek je potřeba nejméně 120 korun.

Ten, kdo nechce vystrčit paty z bytu, může uspořádat domácí oslavu - s pětistovkou to lze poměrně snadno. Stačí požádat pozvané, ať sami také přinesou nějaké pití a občerstvení. Za pětistovku lze oslavit vstup do nového roku také v některém z klubů, diskoték nebo restaurací. Dost často však bude potřeba ještě peníze přidat - například v pražském Duplexu stojí vstupné na silvestra 990 korun, v Demínce stačí sedm set.



S ilvestr do 10 000 korun

Za deset tisíc korun se dá vymyslet ledacos. Silvestrovské menu ve vyhlášené restauraci, let balonem, nebo třeba noc za 6990 korun v karlovarském Grandhotelu Pupp?

Poslední den v roce můžete začít netradičním odpolednem, hodina letu balonem stojí asi 4500 korun. Slavit poslední den nemusíte jen doma, tak například několikadenní pobyt v Paříži vyjde letecky už na 6990 korun, do Istanbulu stačí zhruba poloviční částka.

Společnici ochotnou poskytnout i sexuální služby lze objednat prostřednictvím takzvaného eskort servisu. Ceny rozhodně nejsou lidové - v průměru zaplatí zájemce kolem 3000 korun, někde však mnohem víc, záleží na proslulosti podniku. V nabídce nejsou jen erotické služby, ale třeba i striptýz - patnáct minut vesměs za dvě tisícovky, ale klidně i za více než 5000 korun.

Občerstvení je nachystáno, šampus se chladí, jen hudba chybí - co s tím? Řešením je profesionální diskžokej. Začínající se spokojí s tisíci až třemi tisícikorunami za večer, známější požadují kolem 10 000 korun.



S ilvestr za hodně peněz

Neomezené finanční prostředky = neomezené možnosti. Pronájem luxusní limuzíny na celý večer, nebo noc v proslulém hotelu Ritz? S tučným kontem bez problémů. Kdo nechce oslavit poslední den v roce v sychravém a mrazivém počasí, může vyrazit za sluncem - za týdenní exotiku na Tahiti, Bahamách nebo Bermudách zaplatí jedinec i přes 50 000 korun. A za sedm dnů na jachtě v Karibiku je potřeba ještě doplatit nejméně 30 000 korun.

I cesta kolem světa může být hezkým vykročením do Nového roku. Třicet tři dnů bude stačit k tomu, abyste navštívili všechny kontinenty a přitom za dvě osoby zaplatili přibližně 600 000 korun.

Člověk však nemusí hned cestovat za sluncem - hodně ochudit peněženku lze i za jednu noc v hotelu. V pařížském Ritzu, v pokoji Marcela Prousta, necháte za přespání 750 eur, tedy přibližně 22 500 korun.