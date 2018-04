Tipy pro ty, co pracují doma

Následující rady, připravené ve spolupráci s psycholožkou práce Zdeňkou Židkovou, by vám k téměř stoprocentnímu výkonu měly dopomoci.

Stanovte si krátkodobé úkoly

Neplánujte si práci na celý měsíc. Pravděpodobně plán stejně nedodržíte a jen se pak na sebe budete zbytečně hněvat. Navíc hrozí, že se vám práce nakupí až na konec měsíce. Je lepší určit si cíle v krátkých úsecích, klidně i na den. Takové cíle snadněji splníte, budete mít ze sebe i z práce radost a s větší chutí se pustíte do dalšího úkolu.

Slibte si nahlas, co uděláte

Je to trik, psychologické pravidlo "povstaň a přihlas se“. Co je pevně zformulováno, nemá člověk tendenci porušit. Postavte se před zrcadlo a z očí do očí si nahlas slibte, co dnes určitě vykonáte. Nebo si tento slib napište doslovně do diáře. Pak bude těžší sám sebe obelhávat.

Zvolte si svého kontrolora

Něco slíbit nahlas sobě je prospěšné – ale slíbit něco druhému člověku je téměř sázka na jistotu. Vy sami si selhání leckdy odpustíte, ale "shodit se“ před někým druhým už bývá obtížnější. Seznamte vybraného člena rodiny rámcově s tím, co chcete udělat a v jakém časovém horizontu. Vhodnými slovy vás tento "kontrolor“ může i motivovat, když uvidí, že vaše pracovní tempo upadá. A nečertěte se pak, že vás peskuje. Dělá to pro vás.

Stanovte si pevný pracovní režim

Neporušujte ani svůj časový plán, ani své zvyklosti. Pomůže vám vědomí, že budete pracovat třeba od devíti do jedné a pak zase od dvou do pěti. Neříkejte si, že začnete, například "až děti odejdou do školy“. Takové vágní formulace vás k práci nedonutí.

A snažte se fungovat tak, jako kdybyste vyrazili mezi kolegy. Dámy se klidně mohou ráno nalíčit a pánové se oholit. Pevné sociální zvyky vám pomohou upevnit i váš domácí pracovní výkon.

Za dobrou práci se odměňujte

Metoda "cukru a biče“ je univerzální. Buďte na sebe přísní, ale nezapomínejte si dát odměnu v okamžiku, kdy si ji doopravdy zasloužíte. Celý týden jste pracovali, tak jak jste si předsevzali? Zajděte si v pátek večer na masáž. Nebo si třeba na závěr úspěšného dne dejte sklenku svého oblíbeného vína či koňaku. Ale tady pozor – aby se časem z pilného pracanta nestal pilný alkoholik.