Chcete začít podnikat? Čtěte sedm tipů, kde vám půjčí

Banky Kontokorent dostane i nováček

Na úplném začátku podnikání nemůžete moc spoléhat na klasický podnikatelský úvěr. Ten se v bance klientům nevnucuje, ale schvaluje po důkladném posouzení jejich situace a podnikatelských záměrů. Pokud však máte nemovitost, můžete uvažovat o takzvané americké hypotéce: dáte dům do zástavy a dostanete peníze s roční úrokovou sazbou přibližně čtyři procenta.

Jako provozní peníze v bance získáte kontokorent, úrok se může pohybovat od 5 procent, ale může dosáhnout i 17 procent. Nový podnikatel bez problémů dostane rezervu 50 tisíc korun. Výhodou je, že nemusíte dokládat předchozí daňová přiznání, banka u mnohých typů půjček nekontroluje účel, na který peníze vynaložíte.

Na stránkách firmy.finance.cz naleznete srozumitelný srovnávač, který vám po zadání požadavků nabídne tipy na vhodné firemní úvěry (aniž byste se museli někde registrovat).

Tipy:

ČSOB - Rychlý úvěr na podnikání až 1,5 milionu se splatností 5 let

Česká spořitelna - má mezi bankovními poradci specialisty pro začínající podnikatele

GE Money - Expres Business s možností žádat on-line, lze konsolidovat podnikatelské a osobní úvěry využité na podnikání

Sberbank - Fér úvěr pro podnikatele od 4,44 %, neúčelový

Spořitelní družstva Půjčí víc

Pokud potřebujete peněz víc, než je možné získat formou kontokorentu, můžete zkusit nebankovní společnosti. Ideálně například spořitelní družstva. Pro ta je financování podnikatelů hlavním zdrojem příjmů.

Tipy:

Moravský peněžní ústav má podnikatelský úvěr od 5,9 %, předpokládá se zajištění nemovitostí

Peněžní dům, spořitelní družstvo podnikatelské úvěry od 6 procent

Investor Nic nesplácíte, bude chtít procenta

Rozdíl mezi úvěrem v bance a podporou od investora je v tom, že investorovi nebudete splácet půjčku, ale nabídnete mu část zisku ze svého podnikání. O tom, jestli to bude 20, nebo 50 %, se spolu dohodnete. Investor se často stává společníkem firmy, neznamená to však, že by za vás vaše podnikání přebral.

Poradí, zprostředkuje kontakty, ale nebude pracovat za vás. Speciální a podnikatelům obzvlášť nakloněnou skupinou jsou takzvaní byznys andělé, což jsou investoři s bohatými zkušenostmi, od těch můžete očekávat zvýšenou podporu.

Shánění investora není snadná věc, pokud nemáte rozsáhlou síť kontaktů. Jestli nemáte možnost nebo odvahu obrátit se na někoho přímo, můžete to zkusit prostřednictvím specializovaných agentur. Obvyklým požadavkem investorů bývá vysoký růstový potenciál projektu a pokud možno i ambice proniknout na zahraniční trh.

Tipy: www.aaapoptavka.cz, www.bplan.cz, www.businessangelsclub.cz

Granty Žádost vylaďte podle zadání

Můžete na ně narazit v bance (start-up podporu začínajících podnikatelů poskytují například J&T banka, Raiffeisenbank), u nadací, ale třeba i u krajů či obcí. Výhodou je, že bývají poskytovány formou dotace (nemusíte je vracet).

Podmínkou bývá vlastní finanční spoluúčast, všechny vynaložené peníze musí odpovídat projektu a musíte je doložit účtenkami. Další podmínky stanovuje donátor, třeba že po určitou dobu musíte využívat nakoupené zařízení, že jej nesmíte dál prodat.

Recenze novinky Japonská půjčka je slušný mikroúvěr za rozumnou cenu

„V projektu Nastartujtese.cz mohou začínající podnikatelé získat až 300 tisíc korun plus zdarma služby, které se k podnikání hodí, jako například právní služby, tvorba webu. Další kolo soutěže se otevírá na jaře 2016,“ říká Michal Teubner z Komerční banky.

Při žádání o grant se velmi vyplatí číst zadání. A projekt případně upravit tak, aby mu co nejlépe odpovídal. Rozhodně se nevyplatí zjednodušovat si práci prostřednictvím bezduchého používání příkazů Ctrl+C a Ctrl+V.

Tipy: www.nastartujtese.cz, www.rozjezdyroku.cz, www.jtbank.cz/info/jt-ventures

P2P půjčky Od lidí lidem

Na speciálních serverech věnovaných P2P půjčkám ve stručnosti napíšete, kolik chcete, na co to má být, přidáte pár vět o sobě a můžete doufat, že někoho zaujmete a on se rozhodne vám půjčit. Vy na tom vyděláte, protože celý postup bude jednodušší než v bance (a úrok bude možná o malinko nižší), a on na tom vydělá také, protože dosáhne vyššího zhodnocení, než kdyby dal peníze na spořicí účet.

Tipy: www.bankerat.cz, www.benefi.cz, www.zonky.cz

Crowdfunding Příspěvky od lidí

Takzvaný crowdfunding hodně spoléhá na sociální sítě a na to, že máte neotřelý nápad, který lidi zaujme. Uděláte si na crowdfundingovém serveru prezentaci (i na to už existují speciální agentury), požádáte lidi o relativně nízkou částku, nabídnete symbolickou odměnu (samolepku, tričko, slevu na první nákup...) a doufáte, že se budete líbit a lidé vám přispějí.

„Pokud se v určeném čase vybere částka, kterou si žadatelé naplánovali, mohou začít s podnikáním. Pokud ne, peníze se vrátí dárcům,“ vysvětluje Jana Ecksteinová z portálu hithit.com, podle níž je úspěšnost žadatelů přes 40 procent.

Tipy: www.hithit.com, www.startovac.cz www.nakopni.me

Úřady Pro nezaměstnané na podnikání

Pokud jste nezaměstnaní a rozhodli jste se svou situaci vyřešit podnikáním, můžete na úřadě požádat o „příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti“. Neúředník by řekl „nezaměstnaným na rozjezd podnikání“.

Kdybyste formulář žádosti hledali na webu (www.portal.mpsv.cz), pamatujte si sousloví „Zřízení SÚPM“, jinak se ve změti dokumentů ztratíte. Tento příspěvek není vysoký, může být maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Kdo by žádal teď, může získat maximálně 147 732 Kč, obvyklá výše však je mezi 20 a 50 tisíci.