Tisíce českých důchodců mají finanční potíže, žijí od penze k penzi

Zhruba 17 procent českých penzistů z celkového počtu 2,28 milionů starobních důchodců nedisponuje takovými úsporami, aby mohli pokrýt pravidelné výdaje v období delším než jeden měsíc. Vyplývá to z aktuální sondy Poštovní spořitelny, která zjišťovala zvyklosti českých seniorů a jejich nakládání s penězi.

Exekuční srážky z penze má téměř 60 tisíc důchodců

V Česku přitom razantně narůstají počty seniorů, kteří se dostali do dluhů a ze starobní penze jim koruny ukrajuje exekuční srážka na splácení závazků věřitelům. Jen loni si tak důchodci odkrojili ze svých penzí celkově 514,7 milionů korun. "K letošnímu srpnu evidujeme celkem 59 093 takových případů, což je o osm tisíc více, než tomu bylo v prosinci 2010," říká Pavel Gejdoš, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Vývoj počtu výplat důchodů s exekuční srážkou Rok Počet případů za výplatní měsíc prosinec 2006 30 858 prosinec 2007 35 223 prosinec 2008 40 718 prosinec 2009 46 121 prosinec 2010 51 184 srpen 2011 59 093 zdroj: ČSSZ

Podle inkasních společností, které vymáhají dluhy, dostávají důchodce do finančních problémů například vysoké účty za telefon. Častou příčinou jejich zadlužení je i to, že se nechají zlákat ke koupi předraženého zboží od podomních prodejců či na prodejních akcích (čtěte více zde).

Někteří senioři si přinášejí dluhy ještě z období, kdy byli ekonomicky aktivní. Zpravidla jde o dlouhodobější úvěry na koupi či rekonstrukci bytu nebo na nové auto. Po odchodu do důchodu, kdy dochází k citelnému propadu příjmů a rodinný rozpočet je zranitelnější, tak snadno spadnou do dluhové pasti.

"Stále víc se setkáváme i s případy, kdy se důchodci snaží finančně podporovat své potomky a zadluží se kvůli nim. V naší správě je zhruba pětina seniorů, kteří se zadlužili kvůli dětem či vnukům u nebankovních společností, jelikož neprošli bankovními kritérii pro přidělení klasické půjčky," upozorňuje analytik inkasní společnosti M.B.A Finance Petr Fic.

To, že čeští důchodci podporují finančně své děti, potvrzuje i průzkum Poštovní spořitelny. "V zahraničí je tomu naopak," říká Libor Svoboda z Poštovní spořitelny.

Kolik bere průměrný český důchodce Průměrný český starobní důchod nyní dosahuje 10 527 korun.

Muži mají průměrnou penzi vyšší o více než dva tisíce korun než ženy, pobírají v průměru 11 685 korun, ženy jen 9 558 korun.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nyní vyplácí přes 2,28 milionů starobních důchodů. Zdroj: ČSSZ, údaje k 30. červnu 2011

Pravidelně spořit z penze dokáže 45 procent důchodců

Odborníci doporučují spořit na důchod tolik peněz, abychom měli k dispozici částku, která bude odpovídat 70 až 80 procentům stávajících příjmů. Díky úsporám pak není propad životní úrovně citelný (čtěte více zde). Dostatečný finanční polštář má v Česku vytvořeno zhruba 60 procent stávajících penzistů a bez stálého zdroje příjmů by tak vydrželi déle než čtvrt roku.

Zhruba 45 procent seniorů přitom dokáže spořit i ze samotné penze. "Je to samozřejmě dané tím, že za celý svůj život si již stačili pořídit vše podstatné a nyní hradí jen výdaje nezbytné k životu, jako jsou výdaje na bydlení a stravu," poznamenává Libor Svoboda.

Francouz si užije penzi o devět let déle než Čech

Řada českých důchodců si k penzi přivydělává. V porovnáním s některými evropskými státy jsme však zemí s nižším podílem aktivně činných důchodců. Naznačila to demografická studie Puls, kterou letos zpracovala Allianz.

"V Česku pracuje ve věku 60 až 65 let asi třetina seniorů. Ve Švédsku, kde je paradoxně jeden z nejstabilnějších důchodových systémů, pracuje v tomto věku 63 procent občanů. Ve Švýcarsku je to 57 procent a v Německu téměř 40 procent penzistů," přibližuje Alexander Börsch, hlavní ekonom oddělení mezinárodních penzí Allianz.

Studie rovněž porovnávala délku života, kterou Evropané stráví v penzi. "Nejvíce si důchod užijí Francouzi, kteří v něm prožijí průměrně 24 let, naopak Švýcaři pouhých 16,8 roku. Němečtí důchodci jsou ve středu tohoto žebříčku s 19,8 roků. České ženy stráví v penzi 21 let, zatímco muži jen 15 let," uzavírá Börsch.

