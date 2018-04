Tisková zpráva KTP a SAM

KTP Quantum, a.s., český obchodník s cennými papíry, zahájilo spolupráci při správě svého zákaznického portfolia s renomovanou švýcarskou bankou Anker Bank Zürich a s jejím partnerem v regionu Swiss Asset Management (CZ), s.r.o. KTP Quantum, a.s. v současnosti obsluhuje více než 27 tisíc zákazníků s portfoliem přesahujícím 2 miliardy Kč.

„Je to logický krok, který souvisí s rozvojem společnosti. KTP Quantum tak pokračuje v naplňování dalšího ze svých střednědobých strategických cílů. Vzájemná spolupráce probíhá zejména na poli správy portfolia. Jméno renomovaného partnera by mělo zároveň přispět ke zvýšení atraktivity produktů, nabízených KTP Quantum,“ zdůraznil majitel společnosti Karel Takáč.

Anker Bank se již přes dvacet let věnuje zejména správě portfolií privátní klientely ze Švýcarska i celého světa za využití konzervativních investičních strategií a poradenství při strukturování finančních holdingů. Vlastníkem 100% akcií této banky, jež má má pobočky v Lausanne, Ženevě, Luganu a Curychu, je Banque Cantonale de Geneve - Ženevská kantonální banka, jejímž majoritním vlastníkem je Ženevský kanton. Původ této banky sahá až do začátku 19. století, kdy se stala součástí elitní skupiny deseti největších švýcarských bank.

Tato finanční skupina, která v roce 1998 disponovala aktivy v hodnotě 19,3 miliardy švýcarských franků a operovala na všech kontinentech kromě Afriky, převzala podíl v Anker Bank v roce 1997. Po ekonomické stránce byl rok 2000 pro Anker Bank zatím nejúspěšnějším obdobím v historii. Hrubý zisk vzrostl z 5,1 milionu švýcarských franků v roce 1999 na více než 15,1 milionu švýcarských franků v roce 2000, aktiva ve stejné době vzrostla na více než 280 milionů švýcarských franků.

Společnost Swiss Asset Management CZ spol. s r.o. je dceřinnou společností Swiss Asset Management CH AG, která vlastní 100% akcií. Ta jako partner Union Bancaire Privée a Anker Bank Zürich využívá při své práci a pro potřeby svých klientů informace a služby této renomované švýcarské banky a to zejména v oblasti projektového financování a finančního poradenství zaměřeného na zhodnocení majetkových aktiv.

Dovysvětlující komentář Karla Takáče:

"KTP Quantum zahájilo spolupráci při správě svého zákaznického portfolia s renomovanými švýcarskými partnery Swiss Asset Management CH AG (vlastnik Swiss Asset Management CZ). V praxi toto znamená, že aktiva nových klientů budou pod správou AK. KTP Quantum také zahájila dlouhodobý projekt restrukturalizace portfolia ve spolupráci s těmito partnery. Cílem změn je dosáhnout vysoké kvality portfolia a dokončit restrukturalizaci do 6 měsíců. Společnosti v současné době zároveň pracují na přípravě uvedení investičních produktů na český trh. Tyto produkty by měly být uvedeny na trh v dohledné době. SAM provádí v KTP Quantum detailní due dilligence, které by mělo být dokončeno v horizontu deseti měsíců."