Tisková zpráva - Nový model bankovnictví na českém trhu

U příležitosti svých třetích narozenin vytvořila eBanka na základě nového aliančního modelu unikátní finanční programy na on-line bázi. Od května je tedy schopna připravit každému ze svých klientů individuální komplex produktů přizpůsobený konkrétním požadavkům každého z nich. Ke svému Osobnímu účtu může klient navázat hypotéční úvěr, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, může prostřednictvím účtu obchodovat se zahraničními podílovými listy. Výrazným benefitem pro klienta je možnost aktivního řízení rodinných či firemních financí, které mohou být kombinací různých finančních produktů maximálně zhodnocovány v krátkém i dlouhém časovém období. V současné době služeb eBanky využívá 50.000 klientů.

„Střednědobým záměrem eBanky je etablovat se jako banka střední velikosti. Moderní informační technologie, na kterých je postaven náš bankovní systém, umožňují poskytovat klientům privátní bankovnictví s přidanou hodnotou ve formě komfortní obsluhy, včetně poradenství našich bankéřů“, sděluje Roman Mentlík, předseda představenstva a generální ředitel a pokračuje: „vyvíjet všechny produkty v rámci banky je ekonomicky neefektivní a proto jsme se rozhodli řešit kompletní nabídku produktů cestou aliančních partnerství.“

„eBanka se orientuje na náročnou klientelu s vyššími příjmy a tomu odpovídá nabídka produktů a služeb“, říká Pavel Hrubý, výkonný ředitel pro oblast marketingu a rozvoje, a dodává: „každý účet je u nás originál, který je sestaven na míru konkrétnímu klientovi. Součástí nastavení je i skladba finančních produktů podle stávajících potřeb do Osobního či Firemního programu. S rostoucími potřebami klienta umí růst i jeho účet u eBanky.”

Uvedením finančních programů na trh plní eBanka další část své rozvojové strategie NexT. Její další částí je zvýšení počtu klientů do roku 2003 na 100.000. Podle průzkumu eBanky mezi stávajícími klienty by si banku znovu vybralo 96 % klientů, kteří by ji rovněž doporučili svým známým. Celkově je eBanka hlavní nebo jedinou bankou pro 87 % klientů. Ti dnes mohou navštívit již 13 Klientských center v 9 městech České republiky.

eBanka je první a dosud jedinou bankou, která u nás poskytuje služby plně formou přímého bankovnictví. Zahájila činnost v květnu 1998. Koncem roku 1999 kapitálově do eBanky vstoupila Česká pojišťovna, která dnes vlastní necelých 99 % akcií. Zbývající část vlastní drobní akcionáři.