Titul MBA znamená lepší místo a více peněz

Kde také získat titul MBA Brno Business School

Brno International Business School

Masarykův ústav vyšších studií

Prague International Business School

Czech Management Institute Praha, manažerská fakulta ESMA Barcelona

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

University of New York in Prague

Institut pro průmyslový a finanční management

Vysoká škola finanční a správní

Anglo-americká vysoká škola

University of Pittsburgh v Praze

CMC Graduate School of Business Čelákovice

International School of Business and Management (ISBM) VŠE Praha