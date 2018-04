Tlumočník pro EU nepotřebuje praxi, ale znalosti

Pokud znáte perfektně dva unijní jazyky, máte velkou šanci. Pro práci v EU se musíte orientovat v reáliích cizí země a znát unijní problematiku včetně odborné slovní zásoby.

Jak do "bruselského Babylonu“

Od překladatele se vyžaduje vysokoškolské vzdělání, znalost dvou jazyků z trojice angličtina, francouzština a němčina a jednoho úředního jazyka EU. Uchazeč musí projít konkurzem, který organizuje Evropský úřad pro výběr personálu EPSO. Součástí jsou předvýběrové testy, které prověřují verbální myšlení a znalosti o EU, překlady ze dvou zvolených jazyků a ústní pohovor.

Testy trvají celý jeden rok (další podrobnosti: http://europa.eu/ epso/). "Úspěšní uchazeči se dostanou na takzvaný rezervní seznam, z něhož si pak vybírají orgány a instituce. Vyplatí se rovnou kontaktovat svého potenciálního zaměstnavatele,“ informuje Krejza.

Tlumočníci jsou stálými nebo dočasnými zaměstnanci evropských institucí. Vesměs jsou to absolventi magisterského studia tlumočnictví nebo postgraduálního Evropského kurzu konferenčního tlumočení. Většinou pracují v kabinách v Bruselu, ale jezdí i do Lucemburku a Štrasburku nebo například doprovázejí evropské poslance na jejich misích do zahraničí.

Připraví vás Univerzita Karlova

Jednou z možností, jak získat předpoklady pro tlumočnickou kariéru v evropských institucích, je absolvovat roční rekvalifikační Evropský kurz konferenčního tlumočení, který jednou za dva roky pořádá Ústav translatologie Univerzity Karlovy. Aktuální kurz právě končí, další bude vypsán pro akademický rok 2009/2010 (více na http://utrl.ff.cuni. cz - v kapitole euromasters).

Na této práci je podle Krejzových zkušeností nejnáročnější řešení terminologických problémů a nejobtížnější související administrativa. "Nejzábavnější jsou spolupracovníci a nejnesnesitelnější neposlušný počítač a průvan v kanceláři,“ dodává překladatel.

I zkušení překladatelé se dopouštějí překlepů, takže se občas můžete dozvědět, že integrační proces se "síří“ místo šíří, že v rámci kulturního programu je nabízeno "koupání v moči“ místo v moři nebo si můžete počíst v Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mlžů.

Čeští tlumočníci v EU

Evropská komise - 7 + 66 externistů

Evropský parlament - 8 + 69 externistů

Čeští překladatelé v EU

Evropská komise - 56

Evropský parlament - 40

Rada EU - 24 + 11 externistů

Výbor regionů a EHSV - 17 + 6 externistů

Soudní dvůr ES - 32

Účetní dvůr - 4 + 1 externista

Evropská centrální banka - 2

Pozn.: Přesné stavy se často mění.