Tlumočníkem v Itálii

li pracovat v Unii?Lukáš pracoval pro jednu firmu jako tlumočník a překladatel. Vždycky měl rád Itálii a chtěl by poznat tamní život. Rozhodl se tam najít práci. Tip na zaměstnavatele mu dal kamarád, který učí na univerzitě v Sieně.Každý, kdo chce pracovat v Itálii, potřebuje pracovní povolení. Lukášovi stačí zkontaktovat zaměstnavatele. Na něm je, aby vše potřebné zařídil. Na italský pracovní trh může letos vstoupit 79 500 občanů z nových členských zemí, kteří si nebudou muset vyřídit pracovní ani žádná jiná víza. Lukáš má štěstí - na jeho profesi se omezení počtu nevztahuje. Podobně jsou na tom i členové operních, činoherních a baletních souborů, technického divadelního personálu. Ale také vrcholový management nebo univerzitní profesoři.Lukáš před odjezdem přemýšlel, zda by se nestal překladatelem na živnostenský list - pak by pracovní povolení ani nepotřeboval. Na osoby samostatně výdělečně činné se totiž vztahují výhody volného pohybu osob platné ve všech zemích Evropské unie. Coby živnostník by měl Lukáš stejná práva a povinnosti jako kterýkoli jiný v Itálii.Podobný postup při hledání zaměstnavatele jako v Itálii uplatňuje Nizozemsko. Tam pracovní povolení vyřizují ve zkrácené lhůtě, pokud jde o tzv. necitlivé profese. Jde o ty, kterých je nedostatek - řidiči nákladních automobilů, námořníci, asistenti na operačních sálech, pracovníci na farmách.