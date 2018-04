Tolerujete, že vám lidově řečeno lezou do zadku?

Projděte si patnáct následujících typických znaků nedůvěryhodného chování. Jestliže se poznáte minimálně u pěti, začněte pracovat na změně svého jednání. Jinak vás bude pracovní tým brzy nenávidět a začne proti vám kout pikle ze zálohy.



1. Tolerujete, že vám někdo lidově řečeno "leze do zadku". Zaměstnanci vědí, že si poctivou prací a férovým jednáním vaši přízeň nezískají.



2. Navazujete intimní vztahy se zaměstnanci a tváříte se jako by nic.



3. Berete a dáváte úplatky, nebo tolerujete, že to dělá některý z vašich kolegů.

4. Proti pomluvám a zaručeně "pravdivým" zprávám kolujícím po pracovišti žádným způsobem nezakročíte.



5. Hrajete na notu: My proti šílenému šéfovi. Předstoupíte před tým a prohlásíte: "Musíme to udělat! Můj šéf to chce. Dostali jsme to nařízeno!"



6. Nedáváte vědět, kde jste, nebo jste zalezlí v kanceláři. Zaměstnanci vás nemohou najít, když potřebují poradit. Trávíte s nimi málo času.



7. Řvete na tým, i když je v něm pár lidí, kterým teď křivdíte. A kteří přestanou věřit ve vaši soudnost a vyzrálost.



8. Nevysvětlujete strategii firmy, nemotivujete k výkonům. Není jasné, kdo má jakou roli, odpovědnost, kdo za co získává odměnu.



9. Lžete, překrucujete nebo jen neřeknete všechno a myslíte si, že na tom není nic špatného.



10. Manipulujete ostatními a přes ně prosazujete své názory.



11. Kontrolujete cizí e-maily, abyste se udržel v dění, máte přístup k mailům ostatních.



12. Přetvařujete se, když vám to pomůže získat to, co potřebujete.



13. Netrestáte předstírání práce, nezajímáte se o konkrétní výsledky. Vyzdvihujete ty, kteří sedí v práci, ale na jejich výkonech to není znát.



14. Tolerujete nekritickou úctu k šéfům a možná ji i vyžadujete.



15. Kážete vodu a pijete víno. Vyhlásíte pravidla a jejich porušování trestáte. Vy jste však první, kdo je poruší.