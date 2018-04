Život v Silicon Valley: drahé nájmy, moc práce, ale obrovská zkušenost

Pracovat v Silicon Valley je snem každého v „ajťáka“. Jak jste se tam dostal?

Po skončení vysoké školy jsme s přítelkyní měli v plánu vyrazit do zahraničí za prací. Pracoval jsem jako softwarový inženýr v ostravské firmě, kterou založili Češi, ale pak ji prodali Američanům. Firma má pobočku i v Silicon Valley. Jednou jsem řekl šéfovi, že bych chtěl jít pracovat do USA. Odmítl to, ale za tři dny si mě zavolal a řekl, že za dva měsíce letím. Musel jsem zařídit spoustu věcí. V podstatě si sbalit svůj život do dvaceti kilogramů.

Co všechno jste musel zařídit?

Během tří týdnů jsem se oženil, aby přítelkyně dostala vízum a mohla odjet se mnou. Bylo nutné vyřídit spoustu papírů, víza, některé věci jsme rozprodávali. Kdybych se svou žádostí ve firmě přišel nyní, bojím se, že by mi to nepovolili. Kalifornie je tak drahá, že se firmy snaží otevírat pobočky jinde a naopak lidi přemisťovat.

Tomáš Kašovský Je mu 28 let.

Ve firmě Vendavo pracuje na pozici Solution engineera.

Vystudoval Technickou univerzitu v Ostravě, obor informatika.

Pro Vendavo začal pracovat už v Ostravě v posledním ročníku školy.

Po roce požádal o přeložení do Silicon Valley, kde je na stejné pozici.

Je ženatý, má půlročního syna. Rád cestuje.

Jaký je život v Mekce informačních technologií?

Silicon Valley se táhne od San Franciska po San Jose, sídlí zde jedna IT firma vedle druhé. Žijeme v Mountain View, což je mimo jiné sídlo Googlu. Bydlíme v budově, kde je šest bytů, a já vlastně ani některé sousedy neznám. Většina z nich odchází do práce brzy ráno a vrací se pozdě v noci. Pracují také o víkendech, pokud mají volno, odjíždějí pryč. V Silicon Valley je docela velká česká komunita, žijí zde stovky Čechů, funguje zde i nedělní česká škola. Když tu hrál hokejový klub San José Sharks s Tomášem Hertlem, 500 lístků zmizelo během chvíle. A v publiku ve stejném sektoru seděli pak samí Češi.

Prý je Silicon Valley stejně drahé jako newyorský Manhattan.

Ceny za služby, pronájmy nemovitostí jsou astronomické. V IT jsou nadprůměrné platy, programátoři odsud postupně vytlačili všechny ostatní profese. Chybějí zde kuchaři, číšníci, kadeřnice a další profese ve službách, tito lidé tady nejsou schopní žít a platit nájmy.

Ti, kteří zde uvízli, si nemohou dovolit, aby jim vypadla jedna výplata. Ta přitom chodí na účet po týdnu, maximálně po 14 dnech. Nemohou si dovolit ani týden bez příjmu, aby si začali hledat práci jinde a mohli se přestěhovat. Spousta lidí sem denně dojíždí z míst vzdálených dvě hodiny, protože je tam levnější ubytování.

Kolik platíte nájem?

Máme velký byt 2+1 a za ten platíme 2 200 dolarů plus poplatky. To je na místní poměry dobrá cena, navíc jsme dostali slevu 200 dolarů. Před pěti lety by náš domácí za tento byt nedostal ani 1 500 dolarů. Máme klimatizaci, bazén, což je standard v každém areálu. Stejně velký byt ovšem pořídíte i za 3 000 dolarů, to když si ho vyberete v novostavbě. Pak ale budete mít i posilovnu a vyhřívaný bazén. Za oběd zaplatíme deset, patnáct dolarů, večeři s manželkou pořídíme za padesát, šedesát dolarů (bez pití) a to nechodíme do žádných nóbl restaurací.

Jaký je váš pracovní režim?

Jak kdy. Teď mám například velkého zákazníka, který funguje ve třech časových pásmech. Stává se, že když se pokazí něco důležitého, musím pracovat ve tři ráno. Například o Velikonocích jsme měli velký problém a nastoupili jsme všichni. Za tři dny jsem naspal asi osm hodin. Máme týmy v Indii, Londýně, Česku a Americe a postupně jsme se na řešení problému vystřídali. Tohle ovšem byla výjimka. Většinou bývám doma kolem páté hodiny, abych si užil syna a manželku. Pak po večerech ještě pracuji nebo se snažím naučit něco nového.

V USA se vám narodil syn.

Narodil se před půl rokem, automaticky získal americké občanství a my teď začínáme řešit to české.

Co přesně ve firmě děláte a jaké byly vaše první týdny v USA?

Naše firma nabízí pricing program (optimalizace cen a marží v oblasti B2B pro velké obchodní společnosti po celém světě - poznámka redakce). Když se program prodá firmě, upravuji jim to přesně na míru. Dělám v podstatě stejnou práci jako v Česku. Samozřejmě se musím pořád učit nové věci, ale to, že jsem nastoupil na stejnou pozici, mi na začátku pomohlo.

První týdny v Kalifornii byly velmi náročné. Museli jsme se seznamovat s novou kulturou, vyřizovat tuny papírů a narazili jsme na spoustu problémů: jak převést peníze z Česka, jak zaplatit zálohy na ubytování, když nemáte otevřený účet, nevlastníte šekové knížky apod. To nám sebralo spoustu energie. Některé jednoduché úkony trvaly i měsíc. Naštěstí zde slyší na to, že jsme softwaroví inženýři, kteří mají svou práci jistotu.

Pracovníků v informačních technologiích je dnes nedostatek. Měl jste hodně nabídek už jako student?

Mnoho spolužáků školu nedokončilo, protože začali pracovat. Já jsem chtěl školu dokončit, bál jsem se pracovat naplno. Na škole nás začínalo 800 studentů a skončilo 100, někteří si udělali jen titul bakaláře. Ve firmě jsem začínal na stáži, nastoupil jsem, až když mi v posledním ročníku zbývalo dodělat jen diplomku. Po roce jsem požádal o přemístění do Ameriky.

Máte americké přátele?

Nejvíce se stýkáme s Čechy. Američané jsou fajn, přátelští, v práci nám se vším poradí, ale oddělují práci od soukromí. Navíc často dojíždějí delší vzdálenosti, i dvě hodiny. Takže si s námi někdy po práci zajdou na malé pivo a jedou domů. Občas se stane, že někdo někoho pozve domů.

Jak dlouho plánujete v USA zůstat?

Zatím nic neplánujeme. Až nás to přestane bavit, vrátíme se, nebo se přesuneme jinam. Bavíme se o Německu, Rakousku, ale stejně si myslím, že nejspíš zakotvíme v České republice. Pobyt v USA je navíc limitovaný vízem, dává se jich omezené množství a na omezenou dobu. Mám vízum L1B, což je pracovní vízum vázané na konkrétní firmu. Ta musela dokázat, že na moji pozici nemůže sehnat nikoho jiného.

Firmy podmínky většinou nastaví tak, aby to splnil interní člověk. Vízum získá pouze vysokoškolák s roční historií zaměstnání na dané pozici doma. Pak už vše připravují firemní právníci a čeká se, zda ambasáda udělí víza, což v mém případě nebyl problém. Pozvali si nás na pohovor, dostal jsem několik kontrolních otázek a bylo hotovo.

Silicon Valley musí být jedno velké multikulti.

Je to tak, Američan je tam ohrožený druh. Nikomu se tam nechce žít, protože ceny jsou astronomické. Američané v důchodu raději pronajmou svou nemovitost a odstěhují se do Texasu nebo na Floridu. Nechce se tu ovšem žít ani Američanům pracujícím v IT. Chtějí mít dům se zahradou, což zde nepřipadá v úvahu. Proto někteří dojíždějí nebo se stěhují mimo Kalifornii a pracují z domova. Polovina lidí má home-office. Některé kolegy, dokonce z mé kanceláře, jsem nikdy neviděl.

Kde leží Silicon Valley Silicon Valley (Křemíkové údolí) je přezdívka nejjižnější části aglomerace San Francisco Bay Area v Severní Kalifornii v USA.

Sídlí tu všechny firmy, které v informačních technologiích něco znamenají: Apple, Facebook, Google, Hewlett-Packard, YouTube, Yahoo, Twitter a mnoho dalších.

Pozemky na nejlukrativnějších místech stojí tolik co na newyorském Manhattanu.

Název Silicon Valley pochází z roku1971, kdy v americkém časopise Electronic News začala vycházet týdenní rubrika „Silicon Valley USA“ od Dona Hoeflera o velké koncentraci společností zabývajících se křemíkovými mikročipy a počítači.

Takže tam nežijí celé rodiny?

Zůstávají zde hlavně svobodní a rodiny se stěhují dál a dál. Když oba dva pracují v IT, mohou si dovolit větší byt, dvě auta, zaplatit školku, z jednoho platu už to může být problém. USA není sociální stát. Žena zde může zůstat na mateřské tři týdny, to je celé, pak se o ni stát přestane starat. A dát zde dítě do školky je velmi finančně náročné. Například tři dny (šest hodin denně) ve školce stojí 1 300 dolarů měsíčně.

Lákalo by vás pracovat v některé z velkých IT firem? Například v Googlu nebo ve Facebooku?

Asi ano, ale není to legrace se tam dostat. V Česku jsem zaregistroval trend, že když nemohou na pozici najít zaměstnance, snižují laťku. V Americe je to jinak: raději nabídnou lepší podmínky či zajímavé bonusy. Nejvíce ovšem odborníka IT zajímá práce na zajímavém projektu. Pro mladé je například velkou motivací, když se mohou podílet na vývoji aplikace, kterou znají a používají. Naše generace je jiná: když má člověk rodinu, nechce celé hodiny trávit v práci, raději ustoupí z finančních nároků a dělá něco, co ho baví.

Vaše žena vystudovala stejnou školu, ale měla problémy si v Silicon Valley najít práci. Proč?

Programování ji nikdy nebavilo. Chtěla se spíše věnovat grafice, designu, tvorbě webových stránek. Obeslala několik firem, ale kolem nás jsou velké korporace, které potřebují hotové odborníky. Navíc reakční doba velkých firem je dlouhá. Začaly se ozývat až třeba po půl roce.

Všechno se táhlo, navíc měla udělaný životopis českým způsobem. Americká verze je velmi dlouhá, ukecaná, lidé tam popisují, kolik firmě ušetřili peněz, jaký obrat měla jejich předchozí firma a podobně. Nakonec se jí společnosti začaly ozývat, ale to už byla těhotná. A nám se nechtělo najet na americký styl - v práci téměř do porodu a po třetím týdnu zpět, takže zůstala doma.

Jak tuto americkou zkušenost hodnotíte?

Po pracovní stránce mě to hodně posunulo. Nejenže se stále zlepšuji v anglickém jazyce, ale také získávám zkušenosti z americké firemní kultury. Pobyt v Kalifornii se snažíme užívat naplno, vidět co nejvíce míst a věcí. Přece jen se nám tahle možnost nemusí v budoucnu už naskytnout. S narozením Olivera se nám cestovaní trochu zpomalilo. A zmenšily se vzdálenosti našich výletů.

Seznamte se s firmou, kde Tomáš Kašovský pracuje: