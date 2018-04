Voní to u nich jako za starých časů. Jejich čaje zná skoro celý svět

Jak uzrál váš nápad, že si pořídíte v Čejkovicích firmu na výrobu čajů?

Když jsem se v roce 1990 setkal s Johannesem Gutmannem, který o dva roky dříve založil firmu Sonnentor, byla to malinkatá firmička se třemi zaměstnanci. Později jsem se s Johanem opakovaně viděl při svých cestách po biofarmách v Rakousku a Švýcarsku a on mi nabídl, jestli bych se nechtěl spolu s ním zabývat ekologickým zemědělstvím se zaměřením na pěstování léčivých rostlin u nás v Česku. A já souhlasil.

Měl jste v té době k bylinkám nějaký vztah?

Když se na to dívám s větším odstupem, tak sám sebe vidím coby studenta gymnázia, jak přemítá o tom, čím vlastně v životě bude. Při mém dojíždění do školy jsem pravidelně míjel strážnickou nákupnu léčivých rostlin, kde to vždy krásně a intenzivně vonělo. Vím, že jsem si tehdy říkal, že dělat něco takového by nemuselo být špatné.

A co bylo dál?

Samotné martyrium kolem založení společnosti s ručením omezeným v té době by bylo skoro na román. Bylo toho strašně moc a hrozně hektické. Kromě někdy kostrbaté potravinářské legislativy nám dala hodně zabrat administrace exportů a importů, samozřejmě pouze do doby, než jsme se stali součástí Evropské unie. Nejdůležitějším počinem bylo navázání spolupráce s našimi biopěstiteli, z nichž někteří jsou našimi dodavateli dodnes.

Čaje jste vyráběli od začátku?

Nejdříve jsme se zabývali aromaterapií, vlastně jsme byli jednou z prvních firem, která začala na našem trhu prodávat éterické oleje, tedy silice z léčivých rostlin. V té době jsme měli celkem pět zaměstnanců a začali jsme k tomu balit první čtyři druhy biočajů, z nichž čaj Dobrá nálada patří dodnes mezi prodejní bestselery.

Tomáš Mitáček (47 let) Vystudoval obor fytotechnika na Vysoké škole zemědělské v Brně.

Je spoluzakladatelem české společnosti Sonnentor s.r.o., jež patří mezi tři největší v ČR, které se zabývají zpracováním bioproduktů.

Stál u zrodu jednoho z prvních svazů ekologických zemědělců Pro bio.

Je ženatý a má dvě děti.

Byly bioprodukty už tehdy zásadní pro vaši produkci? Kde jste v té době tyto suroviny brali?

Ano, od prvopočátku je to pro nás jedna z hlavních zásad a s odstupem času to bereme za naprosto automatické a už ani nevnímáme, že je na tom něco unikátního. Biosuroviny jsou pro nás z našeho pohledu něco jako vyjádření osobního postoje ke světu. Jinak řečeno, je to pro nás otázka svědomí. Jsem přesvědčený, že prostor okolo nás včetně půdy jsme nezdědili od rodičů, ale máme ho v nájmu od našich dětí.

Proto jsme se od počátku obklopili lidmi s podobným smýšlením, a tím myslím i naše biopěstitele. Suroviny tak pocházely a pocházejí z této komunity, která přemýšlí o dopadech svých činů v dlouhém časovém horizontu.

Kdy nastal ten hlavní zlom, že se vaše firma začala rozpínat nejen u nás, ale i do dalších zemí?

To bylo jen logické vyústění spolupráce s mateřskou firmou v Rakousku. Svět má mnoho barevných odstínů, tak by bylo škoda nemít otevřené oči. Samozřejmě, že nejvýznamnější odbytiště máme v Evropě, kde je tradice pití bylinných čajů nejsilnější.

Kolik druhů čajů dnes vyrábíte?

Nyní máme v nabídce přes sedm set výrobků. Jsou to nejenom čaje a koření, ale i káva a doplňkový sortiment zdravých sladkostí a dalších pochutin. S jejich pomocí se snažíme bořit vžitý názor, že co je zdravé, není chutné.

Máte i nějaké čaje, které jsou vzácné, a člověk se k nim běžně nedostane?

Všechny naše čaje jsou vzácné, s každým si dáváme práci, aby nás důstojně reprezentoval a aby konečnému zákazníkovi přinesl nejen užitek, ale i trochu radosti. Pár druhů máme ale takových úzkoprofilovějších, vzhledem k obtížnější dostupnosti některých surovin potřebných k jejich vytvoření. Můžu zmínit třeba Řecký horský čaj, dále na první pohled docela obyčejný ovocný čaj Brusinkový požitek anebo sezonní čaj obsahující čtyřiadvacet druhů různých čajových směsí s názvem Adventní sada.

Konzultujete složení čajů s odborníky?

Naše čaje jsou cíleny k dennímu použití jako běžná potravina a nemáme ambice ani kompetence je nabízet jako léčivo.

Kdo tedy určuje, které bylinky budou v tom kterém čaji?

Máme vlastní vývojové oddělení a to se stará o setrvalou evoluci našich výrobků. Tato skupina odborníků a vizionářů sedí v mateřské společnosti v Rakousku. Tvoříme společně a jednou za čas se setkáme a probíráme nápady a nové možnosti. U nás se snažíme vize převést do reálné podoby, poněvadž mezi nápadem a hotovým produktem je nutno projít ještě notný kus cesty.

Od kolika pěstitelů berete suroviny pro výrobu čajů a koření?

Celkově má Sonnentor zhruba sto sedmdesát biopěstitelů a dodavatelů surovin z celého světa, ze kterých je okolo třiceti z České republiky. Je však velmi těžké oddělit od sebe, které suroviny jdou do čajů a které do koření, když třeba jeden dodavatel pěstuje zároveň heřmánek, tymián a pažitku.

Co všechno musíte během výroby dodržet, aby byly v čajích zachovány účinky bylin?

To je u nás celkem jednoduché. Co nejšetrněji zpracovat tu nejkvalitnější surovinu, kterou nám dodají naši biopěstitelé, a s citem ji zabalit. A co je pro nás velmi důležité? Provést celý proces zpracování v průběhu jedné sezóny, tak aby byly byliny co nejčerstvější. Většina našich surovin se sklízí pouze v jednom období v roce.

Prodáváte i biokoření, v čem je jiné než běžné koření?

Máme širokou paletu koření a směsí koření, počínaje anýzem a konče zázvorem. Obecně platí, že bioprodukty, protože jsou pěstovány daleko méně intenzivně, obsahují více obsažných látek, vitamínů, enzymů a podobně. Proto jsem přesvědčen, že i biokoření naši zákazníci spotřebují v konečném důsledku o něco méně, ale s větším účinkem oproti koření pěstovanému konvenčně.

Další efektem je, že nákupem biokoření podporujete odpovědnější produkční systémy. Producenti a zpracovatelé bioproduktů berou dobrovolně na svá bedra složitější technologický postup, který je šetrnější nejenom k půdě, ale celkově k životnímu prostředí.

To se ale zřejmě projeví v ceně a nakonec i v počtu zákazníků. Je to tak? Skupina zákazníků, pro kterou není určujícím parametrem pouze cena, ale zejména složení a původ nakupovaných produktů, se v poslední době díkybohu neustále zvětšuje. Segment bioproduktů, jako jedno z mála odvětví, vykazuje už více než dvacet let setrvalý růst.

Kolik zaměstnáváte lidí?

Letos v lednu jsme překročili magické číslo sto zaměstnanců. O prázdninách se každoročně naše firma rozroste o dalších více než padesát studentů - brigádníků, kteří nám pomáhají s kompletačními pracemi.

Do čeho jste museli investovat nejvíce peněz, bez čeho se vaše podnikání neobejde?

Největší investice samozřejmě směřovaly do technologie zpracování a balení léčivých rostlin a jejich směsí. Nejdůležitější však jsou pro nás naši lidé. K čemu by nám bez nich všechna ta technologie byla?

Kam všude čaje vyvážíte?

V současnosti, díky spolupráci s naší mateřskou firmou, se naše zboží dostává již do více než padesáti zemí po celém světě. Absolutně dominantní trhy jsou pro nás Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie a Česká republika. Těší nás ale také, že je o naše výrobky zájem i v Japonsku nebo na Novém Zélandě.

Jaký je váš roční obrat?

Za minulé období jsme vykázali obrat necelých 210 milionů korun.

Zažili jste už nějaké období, kdy se vám nedařilo?

Samozřejmě, zažili jsme lepší i horší období, ale to je naprosto normální střídání i v lidském životě. Vždyť jak bychom mohli poznat, že se máme dobře bez toho, aniž bychom poznali, jak je mít se zle. Ale ani ekonomická krize se na dynamiku trhu bioproduktů nijak výrazně neprojevila, jestli chcete slyšet toto.

Napálil vás už někdy nějaký dodavatel, třeba z dálné ciziny?

Napálil? To je špatné vyjádření. S ohledem na naši velikost řešíme fůru běžných problémů. Ale úmyslný čin jsme zatím nezaznamenali. A doufám a přeji si z celého srdce, aby to tak zůstalo i do budoucna.

Váš podnik připomíná nádherné muzeum, kde najdeme staré regály, staré obrazy nebo dávno zapomenuté krabičky na čaje. Odkud všechny ty exponáty berete?

U nás se dlouhodobě snažíme skloubit tradiční s moderním. Co se týká dobových exponátů, tak pokud vás to baví a dělá vám radost objevovat zašlou krásu starého světa, tak to nevnímáte jako nějakou složitost. A ten celkový dojem je jen společným výsledkem těchto zdánlivě protichůdných procesů.

Jezdí k vám řada lidí, třeba v rámci zájezdů. Co všechno kromě bylinek a koření u vás ještě najdou?

Již čtvrtým rokem nabízíme možnosti exkurzí v naší výrobě, kde se lidé mohou detailně seznámit, jak probíhají jednotlivé stupně zpracování až po balení finálního produktu. K tomu mohou navštívit naši prodejnu s novou kavárnou a prohlédnout si přilehlou bylinkovou zahradu. Jen v loňském roce přijalo pozvání bezmála dvacet pět tisíc návštěvníků.

Co byste vzkázal začínajícím podnikatelům, aby se jim v jejich konání dařilo?

Aby používali zdravý selský rozum a aby nespoléhali, že vše vyřeší jen peníze a zákony, nebo neviditelná ruka trhu. Je potřeba, aby i v podnikání bylo nad námi něco vyššího, něco co nás samotné přesahuje. To nám pak umožňuje nalézat ty správné cesty. Cesty, které pramení ze slušnosti.

Čím se v životě řídíte vy, co je pro vás zásadní?

„Žít a nechat žít“. Jinak řečeno - zdravý selský rozum, svobodná volba, odpovědnost a k tomu jako koření smysl pro humor.