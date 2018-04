Top Asistentka – kurz, který vás nic nestojí

Vše rychle, přesně, s úsměvem. A to nebývá vždy snadné. O tom ví své i Alena Krupková, která pracuje jako asistentka již mnoho let. Za tu dobu se nejen několikrát obměnil název její pracovní pozice, ale postupně se zvyšovaly i nároky zaměstnavatele.

„Když jsem před dvaceti lety začínala jako sekretářka, stačila mi znalost obchodní korespondence a psaní na stroji všemi deseti,“ vzpomíná paní Krupková. S nabídkou na místo osobní sekretářky ředitele přišel i požadavek naučit se těsnopis. Zvládla to stejně jako později základy pracovního práva a před pár lety angličtinu.

„Požadavky na jednotlivé pracovní pozice se v dnešní době rychle mění a nároky zaměstnavatelů rostou,“ říká personální poradkyně z agentury Openn Blanka Chladová. „Ten, kdo nechce skončit na úřadu práce, na sobě musí pracovat a vzdělávat se celý život.“



Jak se přihlásit

Asistentky, office manažerky a referentky, které chtějí získat nové znalosti a prohloubit dosavadní pracovní dovednosti, se mohou do 15. srpna přihlásit do internetového kurzu Top Asistentka. Stačí se jen zaregistrovat na www.3m.cz a pak postupovat podle pokynů. Výhodou je, že za kurz nemusíte nic platit a také nemusíte nikam dojíždět. Výuce se věnujete v době, kdy na ni máte čas a kdy se vám to hodí.



Naučte se zvládat stres

V rámci výuky se naučíte asertivitě, zjistíte, jak zvládat stres, a zlepšíte své komunikační dovednosti. Není třeba se bát nudné teorie. „Jednotlivá témata jsou vysvětlena prostřednictvím praktických situací, které v zaměstnání zažíváte nebo které vás mohou potkat,“ vysvětluje Pavel Stibor, ředitel společnosti Business Training Center, která výukovou část programu připravila.

Kurz trvá přibližně půl roku a je rozdělen do několika lekcí. Jakmile budete mít lekci důkladně nastudovanou, můžete si své znalosti ověřit ve zkušebním testu. Pak budou vaše znalosti prověřeny testem naostro, jejž budete muset zvládnout ve stanoveném časovém úseku.



Co vám kurz přinese

Především nové znalosti a poznatky, díky kterým si zjednodušíte práci. Tím se vám v krátké době vrátí čas, který věnujete výuce. Pokud kurz dokončíte a uspějete v závěrečnému testu, získáte také certifikát o absolvování kurzu.

V rámci edukačního programu můžete navíc soutěžit o některou z cen v celkové hodnotě dvě stě tisíc korun. Po zkušenostech z minulého roku se sice zpřísnily podmínky soutěže a vyhrát bude o něco těžší, vítěz zato dostane celých padesát tisíc.