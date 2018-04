Top manažerek je málo a v budoucnu jich mnoho nepřibude

Proč jsou vedoucí pozice tak málo obsazeny ženami, se pokusil vysvětlit výzkumný tým americké obchodní školy Tuck School of Business v Datmounthu. Ačkoli se jedná o výzkum provedený na území USA, rozhodně nelze říci, že by jeho závěry bylo možné aplikovat pouze na poměry této země.

Polovina firem ženy-top manažerky zcela postrádá

Vědci se pokusili analyzovat, kolik žen se ve firmách propracuje na nejvyšší pozice. Vzali si proto na mušku tisíc největších společností se sídlem na území USA (často firmy s internacionálním působením). Výsledkem průzkumu je, že 48 % amerických společností naprosto postrádá ženy v klíčových vedoucích funkcích. V mnoha společnostech, kde se ženy k významným vedoucím postům dostaly, zastávají své funkce pouze symbolicky. Jen 7,2 % má více než dvě ženy na vysokých manažerských pozicích a pouhých 2,6 % jich má na těchto postech více než tři.

KONFLIKTY A SPORY:

jak je lze efektivně vyřešit? KONFLIKTY A SPORY:

Hlavním faktorem, který ovlivňuje četnost žen na místech vysokých vedoucích pracovníků, je průmyslové odvětví společnosti, ve které ženy pracují. Některá čísla se přitom dají odhadnout. Jen 3,8 % vedoucích míst zastávají ženy v USA v silniční a nákladní dopravě. Naopak v kosmetickém průmyslu dosahuje obsazení žen ve vrcholových manažerských funkcích 13,1 %.

Překvapující zjištění je, že ve firmách, které se zaobírají počítačovým softwarem, je vedoucích žen 13,4 %, ve společnostech, které jsou zaměřené na dopravní zařízení, dokonce 15,7 %. Takové zastoupení je poměrně vysoké. Naopak, pokud bychom se podívali na nábytkářský průmysl, pak v těchto firmách jsou ve vedení ženy zastoupeny jen 4,2 procenta.

Ženy jsou zastoupeny pouze minimálně především na finančních pozicích. Naopak velmi významně jsou zastoupeny v účetnictví, právních záležitostech, ale také v oblastech strategie a informační technologie.

Ženy získají v budoucnu více prostoru

Odhady dalšího vývoje zastoupení žen ve vedoucích pozicích jsou takové, že ze současných 1,7 % by měla vzrůst penetrace žen na předních vedoucích pozicích v roce 2010 na 4,9 %, v roce 2016 pak na 6,2 %. Ačkoli je to číslo oproti současné situaci více než trojnásobné, stále není nijak ohromující. Vždyť od doby, kdy ženy začaly ve větší míře zastávat vedoucí manažerské pozice, uplyne v roce 2016 celých 40 let.