Tradiční živnostenské listy dnes končí, podnikatelům se usnadní život

. CO NA TO PODNIKATELÉ Zástupci podnikatelů novelu jednoznačně vítají, řada z nich na její přípravě přímo spolupracovala. "Změny především usnadní vstup do podnikání. Postrádáme ale větší pozornost živnostníkům, kteří již podnikají," upozorňuje předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.