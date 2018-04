Předpokládá se, že firma si je vychová podle svých potřeb. Člověk na pozici Trainee většinou vykonává takzvané kolečko. Znamená to, že prochází postupně odděleními, jako jsou obchod, marketing a finance, někdy i oddělení IT a výroby. Tímto způsobem se podle požadavků firmy seznamuje a získává přehled o způsobu fungování jednotlivých oddělení a procesů dané společnosti.

Ti nejlepší, kteří se postupem času osvědčí, mají poté možnost pracovat ve společnosti na plný úvazek, případně odjet na nějakou dobu a získat praxi v zahraničních pobočkách dané společnosti (pokud jde o zahraniční firmu). Je to poměrně osvědčený a velmi efektivní způsob, jakým společnosti získávají vynikající a velmi oddané pracovníky. Pozice Trainee předpokládá mladého, dynamického člověka, který se umí sám výborně motivovat, je spolehlivý, komunikativní, disciplinovaný, otevřený novým poznatkům a zkušenostem a se smyslem pro týmovou spolupráci. Pokud se jedná o zahraniční společnost, předpokládá se znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Tento způsob náboru absolventů je typický zejména pro zahraniční firmy, ale dnes již řada českých společností přišla na výhody výchovy vlastních talentů. Plat člověka, který nastupuje na pozici Trainee, začíná na 20 000 korunách. Výše platu se odvíjí od rychlosti zapracování a schopnostech jednotlivce.



