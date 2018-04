Trainee programy: Šance pro získání zajímavé práce

Programy trvají zpravidla šest měsíců až rok. Jde o práci ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, podepíše se klasická pracovní smlouva včetně výše platu. Absolventi jsou zařazeni na konkrétní pracovní pozici a formou takzvaných koleček se mohou seznámit i s dalšími odděleními firmy. Běžné jsou i zahraniční cesty.

Jaké aktuální programy nyní firmy nabízejí?

Absolventský program Tesco chce za tři až pět let vychovat lídry a vrcholové manažery, kteří se budou podílet na rozvoji společnosti. Do programu se mohou přihlásit absolventi všech vysokých škol z magisterského studia.

Do ročního programu Naděje je možné se hlásit na stránkách České pojišťovny. Vybraní zájemci se zúčastní práce na týmovém projektu, setkají se s řadou odborníků a mohou se dál rozvíjet a vzdělávat v oboru. Velký zájem má pojišťovna o absolventy oborů zaměřených na matematiku nebo statistiku.

Firma nabízí Management Trainee Program pro absolventy, kteří chtějí být zapojeni do skutečného byznysu a rozvíjet své manažerské a profesní dovednosti. Účastníci tohoto programu budou zařazeni do náročných projektů a případových studií. Ti nejlepší budou pokračovat v dvouletém intenzivním programu pro manažery.

Do trainee programu podnik hledá absolventy oborů metalurgie a materiálové inženýrství, elektrotechniky a informatiky, ekonomie a bezpečnostního inženýrství. Cení se ochota cestovat, znalost angličtiny, ambice a snaha učit se novým věcem.

Kromě absolventských programů pro vysokoškoláky nabízí skupina ČEZ i zajímavé pracovní programy pro absolventy středních škol. Nyní je možné se hlásit do on-line hry, která evokuje studentskou brigádu v některém z útvarů skupiny ČEZ. První tři výherci získají skutečnou brigádu, ostatní různé ceny.

Během dvanáctiměsíčního programu se účastníci programu seznámí se společností a jejím fungováním. Pod vedením zkušených manažerů se aktivně zapojí do práce na důležitých projektech.

Společnost vyhlásila 3. ročník on-line hry Reveal pro studenty vysokých škol, která jim umožní zažít uvedení nového produktu – od zrození nápadu až po uvedení na trh. Pomocí hry Reveal má student možnost zjistit, zda se více hodí do oddělení marketingu, financí, PR či HR. Hra se skládá ze tří částí, trvá přibližně deset hodin a student bude mít možnost si vyzkoušet, jaké to je pracovat v několika odděleních.

Nábor studentů do trainee programu probíhá vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim, prostřednictvím rozvojových workshopů, které mají prvky Assessment center. Pak následuje vypracování případové studie a osobní pohovor. Teď na podzim bude vybráno minimálně sedm studentů do korporátního bankovnictví.

Jedná se o jednoletý adaptační a rozvojový program pro absolventy vysokých škol magisterského stupně studia. Program je rozdělen na on the job a off the job aktivity. V rámci on the job tréninku absolvuje trainee pobyt ve výrobě, minimálně dvě odborné rotace, zahraniční stáž ve VW Group a stáž u obchodního partnera. Off the job aktivity se soustředí na rozvoj převážně měkkých dovedností a ty jsou podpořeny mimo jiné například školením komunikačních a prezentačních dovedností. Trainees poznají společnost a její procesy z mnoha úhlů a dokážou si tak udělat představu o fungování celé společnosti.