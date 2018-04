Trainee programy jsou šancí pro absolventy získat zajímavou praxi

Které další firmy nabízejí trainee programy • Komerční banka Třídenní integračně-rozvojový program Connecting je určen pro absolventy vysokých škol, kteří se stanou zaměstnanci banky nejdéle do dvou let po ukončení studia. www.kb.cz • ČEZ Roční rozvojový program ČEZ Potentials nabízí absolventům vysokých škol s technickým zaměřením nebo specializací na obchod a právo možnost profesního růstu v oblastech investice, obchodu, výroby, správy, divize nebo zákaznických služeb. Možnost přihlásit se do programu bude až v květnu 2011. www.cez.cz • Nestlé Jednoroční až dvouletý program LÍHEŇ je určen vybraným absolventům vysokých škol ekonomického, chemického nebo technického zaměření s aktivní znalostí anglického jazyka. Účastníci programu získávají zkušenosti a znalosti v oblasti výroby, marketingu, logistiky, financí... www.nestle.cz • Škoda Auto Trainee program je jednoletý adaptační program pro absolventy vysokých škol převážně technického nebo ekonomického směru. Přihlášky do výběrového řízení s nástupem v březnu 2011 posílejte nejpozději do 31. ledna 2011. www.skoda-auto.cz • GE Money Bank Nabízí absolventům magisterských oborů vysokých škol, kteří mají odpovídající pracovní zkušenosti (minimálně jeden rok), dvouletý rozvojový program Financial Management Program, Information Management Leadership Program a Program pro mladé odborníky v oblasti lidských zdrojů. www.gemoney.cz • ČSOB Tréninkový adaptační program Křepelky je určen talentovaným absolventům vysokých škol (maximálně dva roky od ukončení studia), kteří mají zájem o bankovnictví. Aktuální nabídku pracovních pozic vypsaných v rámci programu naleznete na webových stránkách v sekci Kariéra u nás/ Volná pracovní místa. Program Corporate Banking Bachelor je prestižní rozvojový program pro talentované studenty a čerstvé absolventy se zájmem o rozvoj obchodních příležitostí. www.csob.cz • UniCredit Bank Trainee program Sekunda 2010 je určen pro absolventy středních a vyšších odborných škol, kteří absolvovali v letech 2008 až 2010. Šestiměsíční program začíná v říjnu (další možnost přihlásit se bude až v příštím roce do 20. srpna). Dvanáctiměsíční trainee program PRIMA je pro absolventy vysokoškolského vzdělání nejlépe se zaměřením na ekonomii a matematiku. V současné době probíhá pouze nábor na trainee pozice právník a trainee v oblasti retailového bankovnictví. www.unicreditbank.jobs.cz • Albert Management Trainee Program je určený absolventům vysokých škol se zájmem o maloobchod. Obsahuje stáž na centrále společnosti, v distribučních centrech a na prodejnách, při které zájemce pozná celý chod firmy. Podmínkou účasti je absolutorium VŠ ne starší než jeden rok, výborná znalost angličtiny a češtiny, dobré komunikativní schopnosti. Po dobu programu je každému účastníkovi přidělen mentor, který ho programem provází. Do programu je možné se hlásit celoročně, výběrová řízení probíhají dvakrát ročně – na jaře a na podzim. www.ialbert.cz