Má za úkol starat se o rozvoj vzdělávání pracovníků v závislosti na potřebách dané společnosti, spolupracovat s jednotlivými manažerskými týmy na utváření strategie pro rozvoj tréninkových plánů. Koordinuje ostatní konzultanty, utváří podnikovou filozofii v oblasti odměňování a zajišťuje, aby mimoplatové odměny dané společností, byly, ve srovnání s ostatními na daném trhu, konkurenceschopné. Úkolem Training Managera je posuzování tréninkových potřeb pracovních týmů, určování metod rozšiřování kvalifikace tak, aby splňovaly všechny požadavky. Podílí se také na přípravě rozpočtu pro různá školení a vzdělávací kurzy. Posuzuje plány na dlouhodobá studia zaměstnanců z hlediska efektivního dopadu na dlouhodobé cíle společnosti.

Vytváří a udržuje databázi externích a interních expertů, se kterými spolupracuje na přípravě vzdělávacích programů pro zaměstnance společnosti. Training Manager připravuje nabídky interních tréninkových a vzdělávacích programů, sbírá informace o případných příležitostných trenincích ­ sleduje jejich nabídku, všímá si kvality, obstarává reference, cenové kalkulace. Úzce spolupracuje s univerzitami a středními školami, monitoruje vládní programy podporující celoživotní vzdělávání, je v kontaktu s místním pracovním úřadem v souvislosti s rekvalifikačními programy. Rozhodujícími pro úspěch v této profesi jsou schopnosti kandidáta, a to flexibilita, komunikační schopnosti, měl by být silnou a důvěru vzbuzující osobností, disponovat rychlým úsudkem, neměla by mu chybět rozhodnost, ovládání a kulturní vnímavost. Výhodou, v některých případech nezbytností, je ovládání cizího jazyka.



Training Manager