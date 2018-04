Trampoty s vedrem: Zapáchajícímu kolegovi řekněte, že smrdí, nemusí o tom vědět

Firma by vám horké chvilky v práci měla co nejvíce ulehčit. V případě úmorných teplotních podmínek máte oporu přímo v zákoně.

"Zaměstnavatel je povinen podle zákoníku práce vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, což se vztahuje i na teploty," říká k tomu advokátka Barbora Mokrošová z Peterka & Partners. Firmy by tak měly zajistit, aby teploty na pracovišti neohrožovaly zdraví svých zaměstnanců, a také by se měly postarat o dostupnost pitné vody v prostorách společnosti.

Navíc v případě nevyhovujících teplotních podmínek, jimž se nevyhnou třeba pekaři, slévači, řidiči či kováři, zákon dokonce předepisuje povinnost umístit na pracoviště takzvaný "ochranný nápoj".

"Ochrannými nápoji není myšlena voda, ale nápoje, které organismu dodají potřebné minerální látky. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit jedno hmotnostní procento," upřesňuje advokátka Mokrošová.

Tato povinnost se většinou nevztahuje na kancelářské prostory. Moderní společnosti navíc většinou mají prostory klimatizované. Podle odborníků se však najdou i výjimky.

"V Česku je pořád řada firem, jejichž kancelářské, výrobní nebo skladovací prostory jsou zastaralé a nevyhovují hygienickým podmínkám. V létě tam je horko a v zimě je stejná zima jako venku. Aby se tento stav změnil, je většinou nutná velká investice. A jelikož firmy neinvestovaly do této oblasti ani před krizí, neinvestují ani teď," vnímá situaci Tomáš Gřešek, odborník na řízení lidí a kouč ze školy CMC.

Podle něj jsou problémové především regionální výrobní firmy. "Dělníci v některých výrobních halách pracují za teplotně nepřiměřených podmínek, které nejsou v souladu s bezpečností práce," všímá si Gřešek. Ale přibývá především nadnárodních firem, které mají pracovní podmínky nastaveny velmi dobře.

Podle Gřeška, který se zabývá školením manažerů, je starost o pohodlí zaměstnanců záležitostí právě pro šéfy. "Moje zkušenost je, že manažeři i majitelé těch lépe vybavených firem jsou mnohem vstřícnější k potřebám zaměstnanců. Většinou zajišťují dostatek tekutin na pracovišti. Setkal jsem se i s úpravou pracovní doby – častější přestávky, posun začátku pracovní doby. Některé firmy zajišťují mobilní klimatizace nebo alespoň větráky," dodává Gřešek.

Většina velkých tuzemských firem, které MF DNES oslovila, se dušuje, že o své zaměstnance v době horkých dnů dobře pečuje. "Na pracovištích je klimatizace a k dispozici dostatek tekutin, není třeba sahat ke speciálním opatřením,“ říká třeba Martina Kemrová, mluvčí společnosti T-Mobile.

Podobně hovoří také zástupci obchodního řetězce Tesco. "Zaměstnanci obchodů i na centrále mohou celoročně využívat aquabary, které jsou umístěny na našich pracovištích a slouží k zajištění pitného režimu. Navíc zaměstnanci mají nárok při teplotách nad 28 stupňů na pracovišti na ochranné nápoje, konkrétně minerální vodu, v minimálním množství dva litry na směnu a zaměstnance," říká Karel Foltýn, personální ředitel Tesco Stores Česká republika.

Jak na nevhodný zápach

V letních měsících se na mnoha pracovištích řeší i další ožehavý problém – zapáchající kolegové. Jak nejlépe zaměstnance upozornit a zároveň ho v kolektivu neshodit, na to se manažeři často speciálně školí.

"Ze své lektorské zkušenosti mohu říct, že je to velmi časté téma řady seminářů. Řešíme to na asertivitě, firemní kultuře, řešení konfliktů a řadě dalších," říká k tomu Tomáš Gřešek.

Podle něj je především důležité to dotyčnému říci, protože on to sám nemusí vnímat. "Je důležité to řešit otevřeně. Řada klientů mi potvrdila, že dotyčný se stane terčem nevybíravých narážek, pomluv a útoků," říká k tomu Gřešek. Někdy podle něj stačí třeba naznačit. Koupit parfém nebo poukaz do čistírny.

"Tohle jsme řešili s kolegou, tak jsme mu hromadně koupili vonný stromeček do auta, pochopil to," říká jedna manažerka, která však nechtěla uvést jméno ani firmu.

Podle Gřeška je také vhodné, aby i firma vytvořila podmínky pro řešení tohoto problému. Nejlepším způsobem je podle něj sprcha na pracovišti, větrané nebo klimatizované prostory.

"Také je vhodné si uvědomit, že problém se zápachem může být způsoben zdravotním stavem nebo fyziologickou dispozicí. Proto řešení takové věci chce citlivý přístup," uzavírá Gřešek.