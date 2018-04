Trapas není cílem firemního večírku

Předvánoční období je svou mírumilovností jako stvořené k tomu, aby se nevtíravým způsobem utužily kontakty nejen mezi stávajícími zaměstnanci, ale například i s obchodními partnery. Je to příležitost, aby se například noví zaměstnanci seznámili s kolegy, s nimiž se běžně nesetkávají, aby nadřízení během neformálních rozhovorů zhodnotili náladu ve firmě či získali informace o možných nových kontaktech.



Nalézt toho správného organizátora



Pokud se má firemní setkání odehrát skutečně na úrovni, není na škodu oslovit agenturu, která je v pořádání podobných akcí "profík". Její kvalitu lze odhadnout již podle schopnosti rychle a vstřícně reagovat na požadavky klienta, případně je i doplnit, a podle ochoty odkázat kvůli referencím na své bývalé zákazníky. Agentur

a zařizující firemní večírek musí umět zajistit prostor, kde se bude setkání konat, včetně výzdoby, jídla, nápojů, VIP stanů, hostesek, dokonce i zábavy (moderátor akce, zpěvák, hudební skupina, módní přehlídka, ohňostroj). Aby vše klapalo, klient musí agentuře oznámit počet účastníků, účinkujících, místo setkání (parník, představu o rozpočtu, datum a hodinu, výběr jídla a pití, případně sdělit představu o podobě pozvánek.Téměř nikdo nemá zájem na tom, aby se na oslavě plné večerních toalet a tmavých obleků objevil někdo ve svetru a v džínách, případně řešil před zaměstnavatelem své pracovní a osobní problémy. Vhodným oblečením na firemní vánoční večírek je pro pány tmavší oblek a kravata, k tomu obuv ladící s oblekem, pro dámy společenský kostým, šaty, lodičky. Líčení u žen může být výraznější. První zásadou vhodného chování je přijít včas, v případě absence se slušně omluvit hostiteli. Mladší nebo podřízený pouští do dveří nejdřív staršího, ženu nebo nadřízeného. Do restaurace však vchází vždy první muž. Při setkání s konkrétními lidmi nesmíme zapomenout na podání ruky. Nadřízený nabízí ruku podřízenému, žena muži. Při pozdravu platí pravidlo: mladší zdraví staršího, podřízený nadřízeného, muž ženu, mladší žena ženu starší. K pozdravu je slušné dodat zdvořilostní frázi - jsem rád(a), že vás poznávám. Chování ke kolegům by mělo být vždy zdvořilé, je zde možnost navrhnout tykání. Zde opět platí pravidlo: starší nabízí tykání mladšímu, žena muži, nadřízený podřízenému. Pokud si nejsme jisti, zdali bychom chtěli tykání přijmout, je možné tuto nabídku zdvořile odmítnout.Často se setkáváme v restauracích s tím, že zatímco jedni jedí, druzí kouří. Ale kouření u stolu není slušné, už vůbec ne při jídle. Ve většině restaurací bývají pro tyto účely vymezeny prostory. Je slušnost zeptat se, zda dotyčnému nevadí kouř cigarety. Ženě pak muž automaticky cigaretu zapaluje. Před podáním jídla probíhá lehká konverzace, jíst se začíná, až když jsou všichni obslouženi, a nejdůležitější osoba začíná jíst první. Během jídla hovoříme velmi málo, dbáme, abychom jedli stejnoměrně s ostatními. Navazování kontaktů je hlavním cílem firemního setkání, proto by se jej měl ujmout vždy majitel, nadřízený, který sleduje nejen příchozí, ale i zábavu. Dobře se bavit je skvělé, avšak s mírou - rozhodně by se nemělo stát nic, čím by se kolegové bavili ještě do příštího večírku. Na konci setkání je slušnost, aby se všichni zúčastnění rozloučili s hostitelem, s nadřízeným, s obchodními partnery. Zde je vhodné poděkovat za pozvání a sdělit, že jste se dobře bavili. Z místnosti vždy vychází jako první nadřízený nebo žena.* Pro obchodní partnery může začít setkání dopoledne a trvat i několik dní v rámci prezentace výrobků. Během této doby může být nabízeno občerstvení.Zakončeno může být rautem (grilováním, ochutnávkou sýrů, vín), ohňostrojem.* Večírek pro zaměstnance bývá časově kratší, ve večerních hodinách, většinou jde o uzavřenější společnost v rámci firmy.